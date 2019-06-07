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16:36 (мск), источник: Газета.Ру

«Челси» подал апелляцию на трансферный запрет

Руководство «Челси» приняло решение оспорить запрет ФИФА на регистрацию новых игроков в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Как сообщает официальный сайт суда, ФИФА отклонила апелляцию лондонского клуба и оставила в силе изначальное решение, запрещающее «Челси» подписывать новых футболистов в ближайшие два трансферных окна.

Связано столь жесткое решение с нарушениями установленных правил приобретения несовершеннолетних футболистов со стороны «аристократов».

Стоит отметить, что трансферный запрет в отношении «Челси» могут перенести до оглашения вердикта суда.

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