«Челси» подал апелляцию на трансферный запрет
Руководство «Челси» приняло решение оспорить запрет ФИФА на регистрацию новых игроков в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Руководство «Челси» приняло решение оспорить запрет ФИФА на регистрацию новых игроков в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Как сообщает официальный сайт суда, ФИФА отклонила апелляцию лондонского клуба и оставила в силе изначальное решение, запрещающее «Челси» подписывать новых футболистов в ближайшие два трансферных окна.
Связано столь жесткое решение с нарушениями установленных правил приобретения несовершеннолетних футболистов со стороны «аристократов».
Стоит отметить, что трансферный запрет в отношении «Челси» могут перенести до оглашения вердикта суда.