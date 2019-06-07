Independent: «Реал» хочет приобрести Эриксена вместо Погба

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что одной из главных целей «Реала» в летнее трансферное окно была покупка Погба. По информации издания, после того как Эриксен заявил, что хочет покинуть лондонский клуб, руководство «Реала» решило, что договориться о переходе 27-летнего датского полузащитника будет проще.

Смотрите также: Главные трансферы этого лета в европейском футболе

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Отмечается, что с учетом недавнего трансфера форварда Луки Йовича из франкфуртского «Айнтрахта» и предстоящего приобретения хавбека Эдена Азара, о котором скоро будет объявлено, «Реал» намерен заключить контракт с Эриксеном. Датчанин обойдется «Королевскому клубу» гораздо дешевле, чем футболист сборной Франции, за которого «МЮ» просит более 150 миллионов фунтов стерлингов, говорится в материале.