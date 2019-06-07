Independent: «Реал» хочет приобрести Эриксена вместо Погба

Ранее сообщалось, что одной из главных целей «Реала» в летнее трансферное окно была покупка Погба. По информации издания, после того как Эриксен заявил, что хочет покинуть лондонский клуб, руководство «Реала» решило, что договориться о переходе 27-летнего датского полузащитника будет проще.
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Отмечается, что с учетом недавнего трансфера форварда Луки Йовича из франкфуртского «Айнтрахта» и предстоящего приобретения хавбека Эдена Азара, о котором скоро будет объявлено, «Реал» намерен заключить контракт с Эриксеном. Датчанин обойдется «Королевскому клубу» гораздо дешевле, чем футболист сборной Франции, за которого «МЮ» просит более 150 миллионов фунтов стерлингов, говорится в материале.
Эриксен в минувшем сезоне сыграл 51 матч во всех турнирах и забил 10 мячей. Контракт полузащитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2020 года.