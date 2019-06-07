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19:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Independent: «Реал» хочет приобрести Эриксена вместо Погба

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» пересмотрел приоритеты касательно трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и рассчитывает приобрести хавбека Кристиана Эриксена, который изъявил желание покинуть «Тоттенхэм», сообщает Independent.

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что одной из главных целей «Реала» в летнее трансферное окно была покупка Погба. По информации издания, после того как Эриксен заявил, что хочет покинуть лондонский клуб, руководство «Реала» решило, что договориться о переходе 27-летнего датского полузащитника будет проще.

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Отмечается, что с учетом недавнего трансфера форварда Луки Йовича из франкфуртского «Айнтрахта» и предстоящего приобретения хавбека Эдена Азара, о котором скоро будет объявлено, «Реал» намерен заключить контракт с Эриксеном. Датчанин обойдется «Королевскому клубу» гораздо дешевле, чем футболист сборной Франции, за которого «МЮ» просит более 150 миллионов фунтов стерлингов, говорится в материале.

Эриксен в минувшем сезоне сыграл 51 матч во всех турнирах и забил 10 мячей. Контракт полузащитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2020 года.

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