Лидер «Ливерпуля» Мане: Меня хотел купить «Спартак», но я мечтал о лучших лигах
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, как в 2014 году едва не оказался в московском «Спартаке».
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, как в 2014 году едва не оказался в московском «Спартаке».
С 2012 по 2014 год сенегалец выступал за «Зальцбург», после чего перешел в «Саутгемптон», а спустя два года подписал контракт с «Ливерпулем».
«Мой переход из «Зальцбурга» в «Саутгемптон» был сложным и запутанным. Если честно, «Саутгемптон» — отличный клуб, но я не хотел туда переходить.
Моей целью было оказаться в «Боруссии», меня хотел видеть сам Юрген Клопп. Но тогда у «Зальцбурга» уже была договоренность со «Спартаком». Они хотели продать меня в Россию, чтобы получить больше денег. Дортмунд был готов заплатить 12 млн евро. Я сказал «нет» России. Я мечтал играть в лучших лигах.
Эта история создала проблемы в моих отношениях с клубом. Я пропустил игру, они выбыли из Лиги чемпионов и во всем обвинили меня. Они сказали «нет» Дортмунду, а я продолжал говорить «нет» Москве. Тогда появился вариант с «Саутгемптоном».
У меня не было особого выбора, так что я перешел в «Саутгемптон». Я не мог оставаться в «Зальцбурге», не мог переезжать в Дортмунд или Москву, вот так я и оказался в Англии", — сказал Мане в интервью Onze Mondial.