Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Черногория0
Косово1
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Чехия1
Болгария1
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Украина2
Сербия0
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Литва0
Люксембург1
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Дания0
Ирландия0
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Швеция1
Мальта0
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Норвегия0
Румыния0
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Фарерские острова1
Испания3
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Латвия0
Израиль1
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Македония0
Польша0
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Австрия0
Словения0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Словакия2
Иордания1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Тунис2
Ирак0
Футбол. Сборные
8.06
Уругвай
Панама
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Грузия3
Гибралтар0
Футбол. Сборные
8.06
Аргентина
Никарагуа
Футбол. Сборные
14:35
Китай2
Филиппины0
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея1
Австралия0
Все события
Фоторепортажи
10Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
22:02 (мск), источник: Sport24

Лидер «Ливерпуля» Мане: Меня хотел купить «Спартак», но я мечтал о лучших лигах

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, как в 2014 году едва не оказался в московском «Спартаке».

Наверх
Источник: Reuters

С 2012 по 2014 год сенегалец выступал за «Зальцбург», после чего перешел в «Саутгемптон», а спустя два года подписал контракт с «Ливерпулем».

«Мой переход из «Зальцбурга» в «Саутгемптон» был сложным и запутанным. Если честно, «Саутгемптон» — отличный клуб, но я не хотел туда переходить.

Читайте также
Болельщик «Ливерпуля» съездил на финал ЛЧ в 26-летней машине за 40 фунтов

Моей целью было оказаться в «Боруссии», меня хотел видеть сам Юрген Клопп. Но тогда у «Зальцбурга» уже была договоренность со «Спартаком». Они хотели продать меня в Россию, чтобы получить больше денег. Дортмунд был готов заплатить 12 млн евро. Я сказал «нет» России. Я мечтал играть в лучших лигах.

Эта история создала проблемы в моих отношениях с клубом. Я пропустил игру, они выбыли из Лиги чемпионов и во всем обвинили меня. Они сказали «нет» Дортмунду, а я продолжал говорить «нет» Москве. Тогда появился вариант с «Саутгемптоном».

У меня не было особого выбора, так что я перешел в «Саутгемптон». Я не мог оставаться в «Зальцбурге», не мог переезжать в Дортмунд или Москву, вот так я и оказался в Англии", — сказал Мане в интервью Onze Mondial.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 А вы знаете самых сексуальных красоток русского спорта? Самый горячий тест лета
Копия Курниковой! Русская американка стала новой звездой тенниса, взорвав Ролан Гаррос
Надаль в 12-й раз вышел в финал Roland Garros, обыграв Федерера
Новый скандал в биатлоне. Гараничев не хочет в сборную России?
Медведев: Сделаю все, чтобы Дзюба остался в «Зените»
Глава UFC: Макгрегор проведет следующий бой до конца года
Independent: «Реал» хочет приобрести Эриксена вместо Погба
Как накачать мышцы без спортзала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь