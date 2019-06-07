Лидер «Ливерпуля» Мане: Меня хотел купить «Спартак», но я мечтал о лучших лигах

Источник: Reuters

С 2012 по 2014 год сенегалец выступал за «Зальцбург», после чего перешел в «Саутгемптон», а спустя два года подписал контракт с «Ливерпулем».

«Мой переход из «Зальцбурга» в «Саутгемптон» был сложным и запутанным. Если честно, «Саутгемптон» — отличный клуб, но я не хотел туда переходить.

Моей целью было оказаться в «Боруссии», меня хотел видеть сам Юрген Клопп. Но тогда у «Зальцбурга» уже была договоренность со «Спартаком». Они хотели продать меня в Россию, чтобы получить больше денег. Дортмунд был готов заплатить 12 млн евро. Я сказал «нет» России. Я мечтал играть в лучших лигах.

Эта история создала проблемы в моих отношениях с клубом. Я пропустил игру, они выбыли из Лиги чемпионов и во всем обвинили меня. Они сказали «нет» Дортмунду, а я продолжал говорить «нет» Москве. Тогда появился вариант с «Саутгемптоном».