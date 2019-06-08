Текущие события
Футбол. Сборные
02:00
Уругвай
Панама
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина
Никарагуа
Футбол. Чемпионат Европы
7.06
Черногория1
Косово1
Футбол. Чемпионат Европы
7.06
Чехия2
Болгария1
Футбол. Чемпионат Европы
7.06
Украина5
Сербия0
Футбол. Чемпионат Европы
7.06
Литва1
Люксембург1
Футбол. Чемпионат Европы
7.06
Дания1
Ирландия1
Футбол. Чемпионат Европы
7.06
Швеция3
Мальта0
Футбол. Чемпионат Европы
7.06
Норвегия2
Румыния2
Футбол. Чемпионат Европы
7.06
Фарерские острова1
Испания4
Футбол. Чемпионат Европы
7.06
Латвия0
Израиль3
Футбол. Чемпионат Европы
7.06
Македония0
Польша1
Футбол. Чемпионат Европы
7.06
Австрия1
Словения0
Футбол. Сборные
7.06
Словакия5
Иордания1
Футбол. Сборные
7.06
Тунис2
Ирак0
Футбол. Чемпионат Европы
7.06
Грузия3
Гибралтар0
Футбол. Сборные
7.06
Китай2
Филиппины0
Футбол. Сборные
7.06
Южная Корея1
Австралия0
Все события
Фоторепортажи
9Главные трансферы этого лета в европейском футболе
10Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
00:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» объявил о подписании контракта с Эденом Азаром

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с футболистом Эденом Азаром, который выступал за лондонский «Челси».

Наверх
Источник: AP 2019
Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечается, соглашение с нападающим сборной Бельгии рассчитано сроком до 30 июня 2024 года. Официальная презентация Азара в качестве игрока «Реала» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в четверг, 13 июня.

Азар выступал за «Челси» с 2012 года и провел за лондонскую команду 352 официальных матча, в которых забил 110 мячей. Вместе с «синими» 28-летний игрок дважды выигрывал чемпионат Англии (2014/15 и 2016/17) и Лигу Европы (2012/13 и 2018/19), а также Кубок Англии (2017/18) и Кубок английской лиги (2014/15).

Смотрите также: Главные трансферы этого лета в европейском футболе

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дзюба уезжает в Англию. Ему помогает агент Роналду
Чалов, Гризманн, Неймар, Погба: десять самых ожидаемых трансферов
Надаль в 12-й раз вышел в финал Roland Garros, обыграв Федерера
Новый скандал в биатлоне. Гараничев не хочет в сборную России?
Медведев: Сделаю все, чтобы Дзюба остался в «Зените»
Садио Мане: Меня хотел «Спартак», но я мечтал о лучших лигах
Independent: «Реал» хочет приобрести Эриксена вместо Погба
Как накачать мышцы без спортзала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь