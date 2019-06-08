«Реал» объявил о подписании контракта с Эденом Азаром

Как отмечается, соглашение с нападающим сборной Бельгии рассчитано сроком до 30 июня 2024 года. Официальная презентация Азара в качестве игрока «Реала» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в четверг, 13 июня.

Азар выступал за «Челси» с 2012 года и провел за лондонскую команду 352 официальных матча, в которых забил 110 мячей. Вместе с «синими» 28-летний игрок дважды выигрывал чемпионат Англии (2014/15 и 2016/17) и Лигу Европы (2012/13 и 2018/19), а также Кубок Англии (2017/18) и Кубок английской лиги (2014/15).