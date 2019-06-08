Азар заявил, что выступление в составе «Реала» было главной мечтой его детства

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Контракт полузащитника с новым клубом рассчитан на пять лет. Презентация Азара состоится 13 июня на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Мои друзья, моя семья, теперь вы знаете, что я перехожу в “Реал”. Решение покинуть “Челси” было самым сложным и самым важным в моей карьере, ведь я наслаждался каждым моментом, проведенным в клубе, и ни разу не задумывался о том, чтобы уйти из команды. Выступать в составе “Реала” являлось моей мечтой с самого детства, когда я забил свой первый гол. Пришло время открыть следующую главу, думаю, так делает каждый из нас, когда появляется шанс воплотить в жизнь свое главное желание», — написал Азар.

Также футболист поблагодарил владельца «Челси» Романа Абрамовича и болельщиков команды.

«Я должен сказать спасибо господину Абрамовичу и руководству клуба за то, что сбылись сразу две мои мечты: первая — быть игроком “Челси”, вторая — стать игроком “Реала”. Благодарю фанатов команды, которые всегда будут занимать особенное место в моем сердце. Надеюсь, что я еще много раз сыграю на этом стадионе в матчах Лиги чемпионов. Мы завоевали вместе с “Челси” много трофеев, каждый из них важен, а победа в Баку стала идеальным завершением этого тяжелого для нас сезона», — добавил бельгиец.