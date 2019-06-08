Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Хорватия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Исландия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Эстония
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Азербайджан
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Молдавия
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Россия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Италия
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина5
Никарагуа1
Футбол. Сборные
02:00
Уругвай3
Панама0
Все события
Фоторепортажи
19Шесть голов сборной, травма Газинского и фото на память
11Артем Дзюба. Король Севера
10:07 (мск), источник: ТАСС

Азар заявил, что выступление в составе «Реала» было главной мечтой его детства

ТАСС, 8 июня. Бельгийский полузащитник Эден Азар, перешедший в пятницу из лондонского «Челси» в мадридский «Реал», заявил, что с самого детства мечтал выступать в составе испанской команды. Об этом футболист написал на своей странице Facebook.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Контракт полузащитника с новым клубом рассчитан на пять лет. Презентация Азара состоится 13 июня на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Мои друзья, моя семья, теперь вы знаете, что я перехожу в “Реал”. Решение покинуть “Челси” было самым сложным и самым важным в моей карьере, ведь я наслаждался каждым моментом, проведенным в клубе, и ни разу не задумывался о том, чтобы уйти из команды. Выступать в составе “Реала” являлось моей мечтой с самого детства, когда я забил свой первый гол. Пришло время открыть следующую главу, думаю, так делает каждый из нас, когда появляется шанс воплотить в жизнь свое главное желание», — написал Азар.

Также футболист поблагодарил владельца «Челси» Романа Абрамовича и болельщиков команды.

«Я должен сказать спасибо господину Абрамовичу и руководству клуба за то, что сбылись сразу две мои мечты: первая — быть игроком “Челси”, вторая — стать игроком “Реала”. Благодарю фанатов команды, которые всегда будут занимать особенное место в моем сердце. Надеюсь, что я еще много раз сыграю на этом стадионе в матчах Лиги чемпионов. Мы завоевали вместе с “Челси” много трофеев, каждый из них важен, а победа в Баку стала идеальным завершением этого тяжелого для нас сезона», — добавил бельгиец.

Азар выступал за «Челси» с 2012 года, перейдя в команду из французского «Лилля», в составе клуба из Лондона он становился победителем Лиги Европы (2012/13, 2018/19), обладателем Кубка лиги (2014/15), двукратным чемпионом Англии (2014/15, 2016/17) и обладателем Кубка Англии (2017/18). Всего он провел в команде 352 матча, забил 110 мячей и отдал 92 голевые передачи. Болельщики клуба трижды признавали его лучшим футболистом команды по итогам сезона. В 2015 году полузащитник стал лучшим игроком Английской премьер-лиги.

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Лучший трансфер «Реала»: Азар заставит забыть о Роналду
Сборная Аргентины разгромила Никарагуа благодаря дублю Месси
AS: «Валенсия» передумала выкупать Дениса Черышева
Россиянина дисквалифицировали на один матч финала Кубка Стэнли
Серебряный призер ОИ из Японии будет тренироваться с Тутберидзе
Как накачать мышцы без спортзала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь