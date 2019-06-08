Лучший трансфер «Реала». Азар заставит забыть о Роналду

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В Мадрид — за мечтой

Кажется, самая громкая сделка летнего трансферного рынка уже состоялась. Можно, конечно, оставить один процент на то, что кто-то купит выбывшего из строя на несколько месяцев и дисквалифицированного на половину группового турнира Лиги чемпионов Неймара. Но все же этот сценарий больше смахивает на фантастику, а планирующих сменить клубы игроков круче Эдена Азара просто нет.

Он отдал «Челси» все, что мог, и, как и обещал, попрощался с Лондоном на высокой ноте, во второй раз выиграв Лигу Европы. Рассчитывать на большее в нынешнем положении синих не приходится. Бан на два трансферных окна, возможный уход Маурицио Сарри и сложности владельца клуба Романа Абрамовича делают будущее лондонцев непредсказуемым.

А бельгийской звезде уже 28 лет. С одной стороны — самый расцвет сил. Вместе с тем, у него остается не так много времени, чтобы выиграть Лигу чемпионов и, возможно, стать обладателем «Золотого мяча», нарушив гегемонию Криштиану Роналду и Месси. Хотя к личным достижениям Азар относится философски. «Хочу быть лучшим, но не одержим этим, — говорит новичок “Реала”. — Хочу получать удовольствие от футбола. Получится — стану лучшим. Если нет — не проблема. Просто хочу играть».

Рауль, Роналду, Азар

К последнему предложению в приведенной выше цитате можно добавить одну фразу — в «Реале». Клубе, который был давней мечтой Азара. А приглашение одного из ярчайших мастеров современности — не менее заветная мечта «Королевского клуба» и его президента Флорентино Переса. Даже не зная данную историю, все легко понять по сумме трансфера, которая по оценкам британских СМИ с учетом бонусов может вырасти до рекордных в истории мадридцев 130 миллионов фунтов.

А еще можно посмотреть на новый игровой номер Азара. В «Челси» он был «десяткой», которую получают лучшие из лучших. В «Реале» на спине Эдена появится цифра «семь», которая для «Сантьяго Бернабеу» — самый крутой номер. Под ним играл великий Рауль. Потом пришло время Криштиану Роналду. Теперь «великолепной семеркой» призван стать Азар, играющий на том же левом фланге, где зажигал его португальский предшественник.

Столпотворение на левом фланге атаки

Рассуждения о том, как изменит игру «сливочных» звездный новобранец, сейчас преждевременны. Собственно, о футболе Эдена все давно известно. Это потрясающий дриблинг на максимальной скорости, филигранные передачи и неотразимые удары. В основном — с левого полуфланга. Азар, конечно, может сыграть на позиции «десятки» или даже исполнить «ложную девятку», но его стихия слева. Там, где есть простор и возможность смещений под удар с правой. Хотя, для него нет никакой разницы, с какой ноги бить.

И все же при всей гениальности бельгийца и его обоснованных претензиях на роль короля «Сантьяго Бернабеу» исключительно важенсостав свиты, а здесь ясности пока нет. Долго экономивший на дорогих покупках «Реал» наконец-то открыл тугой кошелек и на первом отряде новобранцев останавливаться не собирается. Параллельно мадридцы избавляются от лишних активов вроде возвращающегося из аренды Хамеса Родригеса и раздражающего фанатов Бэйла. Кроме того, либо клубу придется расчищать позиции, где имеется избыток игроков, либо Зидану стоит поменять роли ряда исполнителей.

На азаровском левом фланге атаки сейчас есть три качественных игрока. Кроме самого бельгийца — это Асенсио и Винисиус Жуниор. Судя по тому, что «Реал» отказался продавать испанца в «Челси», а «Тоттенхэму» была тактично указана прописанная в контракте сумма отступных в 700 миллионов евро, Зидан верит в Асенсио. А играть ему придется или справа — со смещениями под рабочую левую ногу, или в центре, где есть не молодеющие Кроос и Модрич. В свое время последний вариант успешно опробовал в «Мальорке» Валерий Карпин, и для Мадрида этот ход тоже не редкость.

Универсализм должен помочь и купленному в «Сантосе» 18-летнему Родригу, а вот его соотечественнику Винисиусу придется сложнее всех. Несмотря на заплаченные за него 45 миллионов евро, Хулен Лопетеги не баловал форварда вниманием. Сантьяго Солари вытащил юношу из молодежной команды, а показать себя Зидану бразильцу было сложно из-за тяжелой травмы. А ведь слева может сыграть и Браим Диас, только зимой купленный у «Манчестер Сити».