Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Хорватия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Исландия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Эстония
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Азербайджан
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Молдавия
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Россия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Италия
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина5
Никарагуа1
Футбол. Сборные
02:00
Уругвай3
Панама0
Все события
Фоторепортажи
19Шесть голов сборной, травма Газинского и фото на память
11Артем Дзюба. Король Севера
10:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лучший трансфер «Реала». Азар заставит забыть о Роналду

Корреспондент «СЭ» — о переходе в «Реал» Эдена Азара и начале новой эры мадридского суперклуба.

Наверх
Источник: Reuters

В Мадрид — за мечтой

Кажется, самая громкая сделка летнего трансферного рынка уже состоялась. Можно, конечно, оставить один процент на то, что кто-то купит выбывшего из строя на несколько месяцев и дисквалифицированного на половину группового турнира Лиги чемпионов Неймара. Но все же этот сценарий больше смахивает на фантастику, а планирующих сменить клубы игроков круче Эдена Азара просто нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он отдал «Челси» все, что мог, и, как и обещал, попрощался с Лондоном на высокой ноте, во второй раз выиграв Лигу Европы. Рассчитывать на большее в нынешнем положении синих не приходится. Бан на два трансферных окна, возможный уход Маурицио Сарри и сложности владельца клуба Романа Абрамовича делают будущее лондонцев непредсказуемым.

Во время загрузки произошла ошибка.

А бельгийской звезде уже 28 лет. С одной стороны — самый расцвет сил. Вместе с тем, у него остается не так много времени, чтобы выиграть Лигу чемпионов и, возможно, стать обладателем «Золотого мяча», нарушив гегемонию Криштиану Роналду и Месси. Хотя к личным достижениям Азар относится философски. «Хочу быть лучшим, но не одержим этим, — говорит новичок “Реала”. — Хочу получать удовольствие от футбола. Получится — стану лучшим. Если нет — не проблема. Просто хочу играть».

Рауль, Роналду, Азар

К последнему предложению в приведенной выше цитате можно добавить одну фразу — в «Реале». Клубе, который был давней мечтой Азара. А приглашение одного из ярчайших мастеров современности — не менее заветная мечта «Королевского клуба» и его президента Флорентино Переса. Даже не зная данную историю, все легко понять по сумме трансфера, которая по оценкам британских СМИ с учетом бонусов может вырасти до рекордных в истории мадридцев 130 миллионов фунтов.

Во время загрузки произошла ошибка.

А еще можно посмотреть на новый игровой номер Азара. В «Челси» он был «десяткой», которую получают лучшие из лучших. В «Реале» на спине Эдена появится цифра «семь», которая для «Сантьяго Бернабеу» — самый крутой номер. Под ним играл великий Рауль. Потом пришло время Криштиану Роналду. Теперь «великолепной семеркой» призван стать Азар, играющий на том же левом фланге, где зажигал его португальский предшественник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Столпотворение на левом фланге атаки

Рассуждения о том, как изменит игру «сливочных» звездный новобранец, сейчас преждевременны. Собственно, о футболе Эдена все давно известно. Это потрясающий дриблинг на максимальной скорости, филигранные передачи и неотразимые удары. В основном — с левого полуфланга. Азар, конечно, может сыграть на позиции «десятки» или даже исполнить «ложную девятку», но его стихия слева. Там, где есть простор и возможность смещений под удар с правой. Хотя, для него нет никакой разницы, с какой ноги бить.

Во время загрузки произошла ошибка.

И все же при всей гениальности бельгийца и его обоснованных претензиях на роль короля «Сантьяго Бернабеу» исключительно важенсостав свиты, а здесь ясности пока нет. Долго экономивший на дорогих покупках «Реал» наконец-то открыл тугой кошелек и на первом отряде новобранцев останавливаться не собирается. Параллельно мадридцы избавляются от лишних активов вроде возвращающегося из аренды Хамеса Родригеса и раздражающего фанатов Бэйла. Кроме того, либо клубу придется расчищать позиции, где имеется избыток игроков, либо Зидану стоит поменять роли ряда исполнителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

На азаровском левом фланге атаки сейчас есть три качественных игрока. Кроме самого бельгийца — это Асенсио и Винисиус Жуниор. Судя по тому, что «Реал» отказался продавать испанца в «Челси», а «Тоттенхэму» была тактично указана прописанная в контракте сумма отступных в 700 миллионов евро, Зидан верит в Асенсио. А играть ему придется или справа — со смещениями под рабочую левую ногу, или в центре, где есть не молодеющие Кроос и Модрич. В свое время последний вариант успешно опробовал в «Мальорке» Валерий Карпин, и для Мадрида этот ход тоже не редкость.

Универсализм должен помочь и купленному в «Сантосе» 18-летнему Родригу, а вот его соотечественнику Винисиусу придется сложнее всех. Несмотря на заплаченные за него 45 миллионов евро, Хулен Лопетеги не баловал форварда вниманием. Сантьяго Солари вытащил юношу из молодежной команды, а показать себя Зидану бразильцу было сложно из-за тяжелой травмы. А ведь слева может сыграть и Браим Диас, только зимой купленный у «Манчестер Сити».

Во время загрузки произошла ошибка.

Куда девать его, Регилона и провалившего сезон Мариано Диаса? Вытеснит ли Йович из состава Бензема? Будет ли Эдер Милитау конкурировать за место в центре обороны, либо его, как и в «Порту», отправят на правый фланг? Какая судьба ждет Марселу после грядущей покупки у «Лиона» Ферлана Менди? Подобных вопросов множество, и такой грандиозной перестройки «Реал» не переживал уже много лет. Но главное — над «Сантьяго Бернабеу» снова горит ярчайшая звезда, которая должна осветить путь к новым великим победам.

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Сборная Аргентины разгромила Никарагуа благодаря дублю Месси
AS: «Валенсия» передумала выкупать Дениса Черышева
Россиянина дисквалифицировали на один матч финала Кубка Стэнли
Эден Азар поделился эмоциями от перехода в мадридский «Реал»
Серебряный призер ОИ из Японии будет тренироваться с Тутберидзе
Как накачать мышцы без спортзала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь