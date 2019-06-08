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09:47 (мск), источник: ТАСС

Буффон может продолжить карьеру в бразильском ФК «Флуминенсе»

ТАСС, 8 июня. Бразильский футбольный клуб «Флуминенсе» заинтересован в подписании контракта с итальянским голкипером Джанлуиджи Буффоном. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на издание Globo Esporte.

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Источник: AFP 2019

5 июня 41-летний Буффон покинул французский «Пари Сен-Жермен», за который выступал с 2018 года.

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По информации издания, бразильский клуб в летнее трансферное окно намерен подписать контракт с игроком. Буффон является свободным агентом, поэтому может перейти в команду бесплатно. Отмечается, что на вратаря также претендуют итальянские клубы «Аталанта», «Лацио», «Дженоа» и «Брешия», а также испанская «Барселона».

Буффон в сезоне-2018/19 провел за ПСЖ 25 матчей в разных турнирах, в которых пропустил 25 голов. В составе французской команды Буффон выиграл Суперкубок Франции и чемпионат страны. Он также выступал за итальянский «Ювентус» (2001−2018) и «Парму» (1995−2001). Буффон является четырехкратным победителем Кубка Италии и девятикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». В 2006 году в составе сборной Италии стал чемпионом мира.

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