Буффон может продолжить карьеру в бразильском ФК «Флуминенсе»

По информации издания, бразильский клуб в летнее трансферное окно намерен подписать контракт с игроком. Буффон является свободным агентом, поэтому может перейти в команду бесплатно. Отмечается, что на вратаря также претендуют итальянские клубы «Аталанта», «Лацио», «Дженоа» и «Брешия», а также испанская «Барселона».

Буффон в сезоне-2018/19 провел за ПСЖ 25 матчей в разных турнирах, в которых пропустил 25 голов. В составе французской команды Буффон выиграл Суперкубок Франции и чемпионат страны. Он также выступал за итальянский «Ювентус» (2001−2018) и «Парму» (1995−2001). Буффон является четырехкратным победителем Кубка Италии и девятикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». В 2006 году в составе сборной Италии стал чемпионом мира.