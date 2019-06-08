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14:43 (мск), источник: ТАСС

Футболист Уэлбек и еще шесть игроков покинули «Арсенал»

ТАСС, 8 июня. Нападающий английского футбольного клуба «Арсенал» Дэнни Уэлбек покинул команду. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Арсенала».

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Источник: AP 2019

У 28-летнего игрока 30 июня закончился контракт.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, английскую команду по истечении срока контракта также покинули 37-летний голкипер Петр Чех, 23-летний защитник Коэн Брамалл, 20-летний полузащитник Чарли Гилмор, 35-летний защитник Штефан Лихтштайнер, 22-летний защитник Хулио Плегенсуэло и 28-летний полузащитник Аарон Рэмзи.

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Чех по ходу сезона объявил о завершении спортивной карьеры после окончания сезона, он станет спортивным директором «Челси». Рэмзи в следующем сезоне будет выступать в составе итальянского «Ювентуса».

Уэлбек в завершившемся сезоне провел 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2018/19 «Арсенал» занял пятое место в чемпионате Англии, набрав 70 очков в 38 встречах. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

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