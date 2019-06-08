Футболист Уэлбек и еще шесть игроков покинули «Арсенал»

Источник: AP 2019

У 28-летнего игрока 30 июня закончился контракт.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, английскую команду по истечении срока контракта также покинули 37-летний голкипер Петр Чех, 23-летний защитник Коэн Брамалл, 20-летний полузащитник Чарли Гилмор, 35-летний защитник Штефан Лихтштайнер, 22-летний защитник Хулио Плегенсуэло и 28-летний полузащитник Аарон Рэмзи.

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Чех по ходу сезона объявил о завершении спортивной карьеры после окончания сезона, он станет спортивным директором «Челси». Рэмзи в следующем сезоне будет выступать в составе итальянского «Ювентуса».