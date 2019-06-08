Футболист Уэлбек и еще шесть игроков покинули «Арсенал»
ТАСС, 8 июня. Нападающий английского футбольного клуба «Арсенал» Дэнни Уэлбек покинул команду. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на
ТАСС, 8 июня. Нападающий английского футбольного клуба «Арсенал» Дэнни Уэлбек покинул команду. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на
У 28-летнего игрока 30 июня закончился контракт.
Как отмечается в сообщении
Уэлбек в завершившемся сезоне провел 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2018/19 «Арсенал» занял пятое место в чемпионате Англии, набрав 70 очков в 38 встречах. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.