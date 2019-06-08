5 футболистов из Испании, за которых летом будут бороться топ-клубы

Ферран Торрес («Валенсия»)

Пару недель назад вся Испания умилялась истории Феррана Торреса, правого атакующего полузащитника «Валенсии». В 2008 году он занимался в академии клуба и поехал с родителями на финал Кубка Короля с участием «лос чес». Тот матч «Валенсия» выиграла 3:1 у «Хетафе», и Ферран смотрел на игроков с кубком. С того времени подобных побед у «Валенсии» не было, пока в 2019-м Кубок Короля не выиграли вновь. Только на этот раз Торрес уже был в заявке.

Прошел только его первый сезон в качестве игрока взрослой команды, поэтому игровой практики было намного меньше, чем хотелось бы. Но все последние годы Торрес считался звездой юношеских и молодежных команд «Валенсии», вызывался в сборные Испании своего возраста. Он обладает отличной скоростью и подачей: даже в первом сезоне успел сделать по одному ассисту в Ла Лиге и Кубке Короля. «Знаю, что следующий сезон будет моим», — пообещал футболист. Учитывая потенциал и характеристики, начать его он может и вне «Валенсии».

Неманья Максимович («Хетафе»)

Сербский полузащитник приехал в Испанию играть за «Валенсию» в 2017-м, но потратил дебютный сезон на то, чтобы освоиться в новой стране, чемпионате и клубе. Руководство ждать дальше отказалось и отправило футболиста в «Хетафе». Тогда вряд ли кто-то предполагал, что по итогам сезона прошлую и нынешнюю команду Максимовича будут разделять всего два очка, и «Хетафе» только в последний момент проиграет борьбу за место в Лиге чемпионов.

Главное качество Максимовича — способность выполнять огромный объем работы на поле. Он успевает прессинговать на чужой половине поля, отбирать на своей, начинать атаки и участвовать в их завершении. По итогам сезона серб — один из лучших опорников Ла Лиги, который пропустил всего два матча чемпионата, а в остальных проводил на поле все 90 минут.



По условия соглашения между «Валенсией» и «Хетафе» игрок мог быть выкуплен назад, но «лос чес» отказались от этой опции. Теперь возможность купить отличного полузащитника в центр есть у остальных клубов Европы.

Марк Кукурелья («Эйбар»)

Прошлым летом на коммерческом турнире в США «Барселона» много экспериментировала с ключевыми позициями, на которых обычно играют одни и те же футболисты. Например, слева в обороне постоянно менялись молодые игроки, хотя понятно, что в целом это место Жорди Альбы.

На турнире лучше других показал себя Марк Кукурелья, и тем же летом его забрали в «Эйбар». В баскском клубе левый защитник провел отличный сезон, и даже забил «Барселоне». Плюс выдал голевую в матче с «Реалом». Год игры в Примере дал карьере Кукурельи явно больше, чем несколько сезонов за молодежную команду «Барселоны». Уже в марте сообщалось, что игроком заинтересовался «Милан».



По итогам сезона «Эйбар» выкупил защитника у «Барсы» за 2 млн евро. Но затем каталонцы активировали следующий пункт, вновь вернув игрока себе за 4 млн евро. Фактически «Эйбар» заработал на аренде Кукурельи. Сама «Барселона» пока сохранять футболиста не планирует: его планируют продать, но уже минимум за 10 млн евро. Среди претендентов «Бенфика» и «Севилья», но возможны и более почетные варианты.

Гильермо Марипан («Алавес»)

«Мне всегда нравилась АПЛ, я всегда хотел играть там. Надеюсь, что когда европейское трансферное окно откроется, у меня возникнут какие-нибудь варианты», — сказал защитник «Алавеса» Гильермо Марипан, когда сезон закончился. И тут же спровоцировал слух о том, что «Вест Хэм» уже готов заплатить за него 15 млн евро.



Центральный защитник был одним из ключевых игроков «Алавеса» в сезоне, по итогам которого клуб попал в десятку лучших — и это реально достижение. Понимая высокий интерес к Марипану, руководство «Алавеса» не торопится. Прямо сейчас игрок в составе сборной Чили готовится к Копа Америка. Успешная игра там позволит вести переговоры на другие суммы. В идеале за Марипана планируют получить ту сумму, которая прописана клаусулой в его контракте — 25 млн евро.

Джовани Ло Чельсо («Бетис»)