Бэйл решил остаться в «Реале». Рискует закончиться как большой футболист
И начаться как гольфист.
И начаться как гольфист.
Наряду с долгожданным трансфером Эдена Азара в субботу «Реал» настигла ещё одна важная новость: Гарет Бэйл никуда не уйдёт. На днях валлиец настоял на личной встрече с руководством «Королевского клуба» и на ней ещё раз подчеркнул, что даже не собирается рассматривать предложения со стороны, какими бы заманчивыми они ни казались. «Все мои мысли — здесь, на “Сантьяго Бернабеу”», — сказал Гарет, вогнав боссов в состояние разочарования, возмущения и удивления.
В «Реале» изначально понимали, что продать Бэйла будет не так просто. Потенциальных покупателей отпугивали не только сверхвысокая трансферная стоимость, но ещё и гигантская зарплата нападающего (17 млн евро в год). Это не говоря о нестабильной игре в последние сезоны и постоянных травмах. Но благодаря высокому номинальному уровню, грозному имени и мировому статусу претендентов всё равно могло оказаться немало. При одном лишь условии: либо «Реал», либо сам Бэйл должны были пойти на финансовые уступки и сбивать цену/зарплату.
«Королевский клуб» благотворительностью заниматься не стал, и это его полное право — нужно пытаться строить новую команду, покупать суперзвёзд за 100+ млн евро и при этом вписываться в финансовый fair play. Главные надежды возлагались на совесть дорогостоящего футболиста, который мог бы осознать, что его в Мадриде уже не
Увы, Бэйлу этот путь оказался не близок.
Он сказал, что ему и его семье очень комфортно в Мадриде, очень нравится местная погода, дети уже полностью адаптировались, а главное — Бэйл нашёл идеальное место для реализации своей второй страсти после футбола. Гольфа. Хотя приоритеты, возможно, уже и смещены. Гарет — постоянный игрок в центре Real Club La Moraleia, он проводит там огромную часть своего свободного времени.
Во фразу «Если мне не заплатят по 17 млн евро за каждый из оставшихся трёх сезонов, то я никуда не уеду, останусь здесь и буду играть в гольф», якобы сказанную Бэйлом в раздевалке после последнего матча, верится всё больше.
Всё идёт к тому, что звезда,
В новом сезоне в «Реале» будут зажигаться новые звёзды — Азар, Йович, Родриго Гоэс, а также неувядающий работяга Бензема. Бэйлу же достанется почётное зрительское место на первом ряду. Если он вдруг
Михаил Гончаров