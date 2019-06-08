Обвинившую Неймара в изнасиловании модель довели до обморока

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По информации издания, Триндади приехала в полицейский участок в Сан-Паулу для того, чтобы сообщить подробности по делу.

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Она рассказала, что одна из улик против Неймара, была украдена из ее квартиры. В конце допроса у модели резко понизилось кровяное давление, и адвокат вынес ее на руках из здания и увез в больницу.

7 июня Триндади пожаловалась на жизнь в аду после заявлений против Неймара. Она рассказала, что в ее квартиру вломились, а ее слова считают клеветой.