В матче чемпионата Украины напали на судью и подожгли кресла

Во время матча активные болельщики гостей подожгли сиденья на стадионе. А ближе к концу встречи фанаты хозяев выбежали на поле и попытались напасть на судью. Один из болельщиков запустил в арбитра кресло, когда Козыряцкий направился в сторону подтрибунного помещения. В это же время к судье навстречу вышел главный тренер «Волыни». Сначала Тлумак толкнул арбитра, а затем ударил его в спину.