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12:21 (мск), источник: Газета.Ру

Моуринью может стать тренером английского клуба

«Ньюкасл» рассматривает кандидатуру Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба, сообщает Mirror.

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Источник: Reuters

По информации издания, португальский специалист готов возглавить команду, если его президентом станет шейх Халед бен Зайед Аль Нехайян, готовый выделить средства на трансферную кампанию.

Отмечается, что в разговоре с друзьями Моуринью заявлял о серьезном рассмотрении предложения.

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