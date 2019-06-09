СМИ: «Барселона» может расстаться с футболистом Дембеле из-за нарушений дисциплины

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Дембеле перешел в «Барселону» в 2017 году. Контракт футболиста истекает летом 2022 года.

По информации издания, руководство клуба недовольно отношением 22-летнего спортсмена к тренировочному процессу. Отмечается, что он несколько раз опаздывал на тренировки. Утверждается, что «Барселона» поставила Дембеле ультиматум — если он не изменит своего отношения к работе, то клуб будет искать варианты для его продажи.

В сезоне-2018/19 Дембеле сыграл в 42 матчах, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. В мае этого года футболист получил травму подколенного сухожилия, сроки его восстановления неизвестны. Вместе с испанской командой он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он выступал за французский «Ренн» и немецкую «Боруссию» (Дортмунд).