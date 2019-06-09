Тренер английского ФК «Лейтон Ориент» Джастин Эдинбург умер на 50-м году жизни

Эдинбург скончался спустя пять дней после того, как перенес остановку сердца. Три недели назад, 19 мая, футболисты «Лейтон Ориента» праздновали возвращение клуба в четвертый по силе дивизион чемпионата Англии, выиграв главный турнир Национальной лиги.
Эдинбург возглавил клуб в 2017 году, до этого специалист также работал в таких английских клубах, как «Нортгемптон Таун», «Джиллингем», «Ньюпорт Каунти», «Рашден энд Даймондс» и «Грейс Атлетик».
В качестве футболиста Эдинбург выступал за «Тоттенхэм» с 1990 по 2000 год, в составе клуба он стал обладателем Кубка Англии (1991) и Кубка лиги (1999). Также он в разные голы представлял другие английские клубы, как «Саутенд Юнайтед», «Портсмут» и «Биллерики Таун».