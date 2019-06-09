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14:57 (мск), источник: ТАСС

Тренер английского ФК «Лейтон Ориент» Джастин Эдинбург умер на 50-м году жизни

ТАСС, 9 июня. Главный тренер английского футбольного клуба «Лейтон Ориент» и бывший защитник «Тоттенхэма» Джастин Эдинбург скончался в возрасте 49 лет. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба «Тоттенхэма».

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Эдинбург скончался спустя пять дней после того, как перенес остановку сердца. Три недели назад, 19 мая, футболисты «Лейтон Ориента» праздновали возвращение клуба в четвертый по силе дивизион чемпионата Англии, выиграв главный турнир Национальной лиги.

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Эдинбург возглавил клуб в 2017 году, до этого специалист также работал в таких английских клубах, как «Нортгемптон Таун», «Джиллингем», «Ньюпорт Каунти», «Рашден энд Даймондс» и «Грейс Атлетик».

В качестве футболиста Эдинбург выступал за «Тоттенхэм» с 1990 по 2000 год, в составе клуба он стал обладателем Кубка Англии (1991) и Кубка лиги (1999). Также он в разные голы представлял другие английские клубы, как «Саутенд Юнайтед», «Портсмут» и «Биллерики Таун».

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