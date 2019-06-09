«Реал» представил форму, выполненную из переработанных пластиковых бутылок

В разработке экипировки приняла участие Parley for the Oceans, организация по защите мирового океана от загрязнения пластиком.

Технический спонсор мадридцев adidas при выпуске данной формы использовал материал, полученный после переработки пластиковых бутылок, пакетов и т. д., выловленных в прибрежных водах.