Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании: Он должен сидеть в тюрьме

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«Он избивал и насиловал меня. Неймар был пьян и обкурен, он сам об этом писал в сообщениях. Я думаю, он наркоман. Его место — в тюрьме. Такие люди не должны оставаться на свободе, он является угрозой для общества», — приводит слова модели Marca.

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Ранее в июне бразильские СМИ сообщили о женщине, которая заявила, что Неймар изнасиловал её во время её пребывания в Париже. По словам женщины, преступление было совершено 15 мая в одном из отелей Парижа. При этом заявление она подала уже в Бразилии, так как, по её словам, была эмоционально потрясена и боялась обращаться в полицию в другой стране.