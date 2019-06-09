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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании: Он должен сидеть в тюрьме

Модель Нажила Триндади, обвинившая нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, рассказала своему адвокату о случившемся.

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«Он избивал и насиловал меня. Неймар был пьян и обкурен, он сам об этом писал в сообщениях. Я думаю, он наркоман. Его место — в тюрьме. Такие люди не должны оставаться на свободе, он является угрозой для общества», — приводит слова модели Marca.

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Ранее в июне бразильские СМИ сообщили о женщине, которая заявила, что Неймар изнасиловал её во время её пребывания в Париже. По словам женщины, преступление было совершено 15 мая в одном из отелей Парижа. При этом заявление она подала уже в Бразилии, так как, по её словам, была эмоционально потрясена и боялась обращаться в полицию в другой стране.

По сведениям СМИ, впоследствии девушка изменила показания, заявив юристам, что отношения с Неймаром в отеле были по обоюдному желанию, но во время близости футболист применил силу и избил её. Ранее стало известно, что Неймар получил повестку в суд для дачи показаний.

Неймару грозит тюремный срок
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3 июня© Ньюстюб
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