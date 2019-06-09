Текущие события
Футбол. Сборные
20:30
Камерун
Замбия
Футбол. Сборные
21:00
США
Венесуэла
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
16:00
ШвейцарияП 5:60
Англия0
Футбол. Сборные
22:00
Бразилия
Гондурас
Футбол. Сборные
23:59
Парагвай
Гватемала
Футбол. Сборные
13:00
Япония2
Сальвадор0
Футбол. Сборные
10.06
Мексика
Эквадор
Все события
Фоторепортажи
10Голландцы вышли в финал Лиги наций
17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
15:24 (мск), источник: Sport24

Экс-тренер «Динамо»: Цыганков стоит 50 млн. Его нужно продавать в «Реал», МЮ, ПСЖ, «Ман Сити»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что полузащитник киевлян Виктор Цыганков достоин перехода в ведущий клуб Европы.

Наверх
Источник: Reuters

«Цыганков растет, и чтобы это происходило и дальше, его нужно продать в топ-клуб, где он будет играть, а не сидеть на скамейке запасных. Виктора нужно продавать уже сегодня. У нас чемпионат слабый — здесь он не будет расти. Виктор показал, что стоит 50 миллионов евро на фоне игроков УПЛ, за которых не хотят отдавать более 10−15 миллионов. Ни в коем случае его нельзя продавать в клубы-середняки. Только в топ-команды: “Реал”, “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “ПСЖ”, “Баварию”, тот же “Наполи”, который проявлял интерес. Если отдельных игроков продают за 40, 60, 80, 100 миллионов, то я бы дал за него 50», — цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

В сезоне-2018/2019 Цыганков провел за «Динамо» 31 матч в УПЛ, забил 18 голов, отдал 11 голевых передач.

Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Знаменитая порноактриса пришла на бой самого дерзкого русского в UFC. Она фанатка ММА
А вы знаете самых сексуальных красоток русского спорта? Самый горячий тест лета
Рекорд и уважение. Россия разгромила Сан-Марино
Валентина Шевченко защитила пояс UFC одним ударом в голову
Продлено отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
Сборная России прилетела в Нижний Новгород на матч с Кипром
Компромисса не будет: Дзагоев покинет ЦСКА ради Мексики
СМИ: «Барселона» поставила ультиматум нападающему
Российские волейболисты одержали пятую победу в Лиге наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь