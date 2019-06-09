Экс-тренер «Динамо»: Цыганков стоит 50 млн. Его нужно продавать в «Реал», МЮ, ПСЖ, «Ман Сити»
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что полузащитник киевлян Виктор Цыганков достоин перехода в ведущий клуб Европы.
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что полузащитник киевлян Виктор Цыганков достоин перехода в ведущий клуб Европы.
«Цыганков растет, и чтобы это происходило и дальше, его нужно продать в
В сезоне-2018/2019 Цыганков провел за «Динамо» 31 матч в УПЛ, забил 18 голов, отдал 11 голевых передач.