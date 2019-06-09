Экс-тренер «Динамо»: Цыганков стоит 50 млн. Его нужно продавать в «Реал», МЮ, ПСЖ, «Ман Сити»

«Цыганков растет, и чтобы это происходило и дальше, его нужно продать в топ-клуб, где он будет играть, а не сидеть на скамейке запасных. Виктора нужно продавать уже сегодня. У нас чемпионат слабый — здесь он не будет расти. Виктор показал, что стоит 50 миллионов евро на фоне игроков УПЛ, за которых не хотят отдавать более 10−15 миллионов. Ни в коем случае его нельзя продавать в клубы-середняки. Только в топ-команды: “Реал”, “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “ПСЖ”, “Баварию”, тот же “Наполи”, который проявлял интерес. Если отдельных игроков продают за 40, 60, 80, 100 миллионов, то я бы дал за него 50», — цитирует Сабо 1927.kiev.ua.