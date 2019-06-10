Сын Зидана и Лунин могут летом покинуть «Реал»

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Как сообщает Football Espana, несмотря на то, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан хотел бы оставить своего сына в команде, голкипер скорее всего покинет клуб и на правах аренды продолжить выступать за одну из команд испанской примеры.

Отмечается, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин также может этим летом покинуть клуб. В переходе голкипера заинтересован «Леганес», за который украинце выступал в прошлом сезоне на правах аренды и который хочет заключить с голкипером полноценный контракт.