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12:47 (мск), источник: Советский спорт

Сын Зидана и Лунин могут летом покинуть «Реал»

Вратарь «Реала» Лука Зидан может покинуть мадридский клуб этим летом.

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10
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Как сообщает Football Espana, несмотря на то, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан хотел бы оставить своего сына в команде, голкипер скорее всего покинет клуб и на правах аренды продолжить выступать за одну из команд испанской примеры.

Отмечается, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин также может этим летом покинуть клуб. В переходе голкипера заинтересован «Леганес», за который украинце выступал в прошлом сезоне на правах аренды и который хочет заключить с голкипером полноценный контракт.

Добавим, что Зидан провел одну игру в чемпионате Испании за «Реал» и пропустил два мяча. Лунин, сыграв пять матчей за «Леганес» в Ла Лиге, пропустил пять мячей.

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