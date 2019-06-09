Точилин — претендент на пост главного тренера «Кайрата»
Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Сочи» Александр Точилин может возглавить «Кайрат».
Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Сочи» Александр Точилин может возглавить «Кайрат».
Руководство казахстанского клуба рассматривает 45-летнего специалиста на пост наставника команды.
Тренерскую карьеру Точилин начал в 2015 году, возглавив «Динамо» (Санкт-Петербург). В сезоне-2016/17 он привёл команду к победе в первенстве ПФЛ (группа «Запад»). В 2018 году наставник возглавил «Сочи». Минувший сезон «Сочи» завершил на 2-м месте в турнирной таблице ФНЛ, что дало право команде повыситься в классе.
«Кайрат» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Команда из