Точилин — претендент на пост главного тренера «Кайрата»

Тренерскую карьеру Точилин начал в 2015 году, возглавив «Динамо» (Санкт-Петербург). В сезоне-2016/17 он привёл команду к победе в первенстве ПФЛ (группа «Запад»). В 2018 году наставник возглавил «Сочи». Минувший сезон «Сочи» завершил на 2-м месте в турнирной таблице ФНЛ, что дало право команде повыситься в классе.