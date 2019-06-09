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19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Реалу» надо продать игроков на 300 млн евро, чтобы не нарушить FFP

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» в летнее трансферное окно должен продать игроков на 300 миллионов евро, чтобы соответствовать правилам финансового fair play (FFP), сообщает AS.

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«Реал» в пятницу объявил о подписании контракта с полузащитником лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эденом Азаром. Сумма трансфера составила, по информации СМИ, от 88 до 130 миллионов фунтов стерлингов. Ранее в мадридский клуб за 60 миллионов евро перешел сербский нападающий Лука Йович. Таким образом, «Реал» вынужден компенсировать расходы, что не нарушить правила FFP.

Как отмечает источник, чтобы избежать санкций УЕФА, «Реал» в летнее трансферное окно может продать полузащитников Хамеса Родригеса, Гарета Бейла и Матео Ковачича, а защитника Серхио Регилона и хавбека Дани Себальоса может отдать в аренду.

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