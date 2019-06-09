СМИ: «Реалу» надо продать игроков на 300 млн евро, чтобы не нарушить FFP

«Реал» в пятницу объявил о подписании контракта с полузащитником лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эденом Азаром. Сумма трансфера составила, по информации СМИ, от 88 до 130 миллионов фунтов стерлингов. Ранее в мадридский клуб за 60 миллионов евро перешел сербский нападающий Лука Йович. Таким образом, «Реал» вынужден компенсировать расходы, что не нарушить правила FFP.