«Ювентус» примет Сарри в счет долга за арендованного «Челси» игрока
Руководство туринского «Ювентуса» может простить лондонскому «Челси» долг по аренде нападающего Гонсало Игуанина.
Руководство туринского «Ювентуса» может простить лондонскому «Челси» долг по аренде нападающего Гонсало Игуанина.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Как утверждает источник, на такие меры итальянский клуб готов пойти в целях компенсации перехода главного тренера аристократов Маурицио Сарри в стан бьянконери.
Англичане арендовали Игуанина в январе 2019 года, однако так и не выплатили «Ювентусу» €9 млн.
«Юве» хотят в счет долга выкупить наставника.
По информации итальянских СМИ, руководство клуба уже договорилось о переходе итальянского специалиста.
Ожидается, что о назначении Сарри главным тренером «Ювентуса» будет объявлено уже на этой неделе.