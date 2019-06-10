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13:59 (мск), источник: Газета.Ру

«Ювентус» примет Сарри в счет долга за арендованного «Челси» игрока

Руководство туринского «Ювентуса» может простить лондонскому «Челси» долг по аренде нападающего Гонсало Игуанина.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Как утверждает источник, на такие меры итальянский клуб готов пойти в целях компенсации перехода главного тренера аристократов Маурицио Сарри в стан бьянконери.

Англичане арендовали Игуанина в январе 2019 года, однако так и не выплатили «Ювентусу» €9 млн.

«Юве» хотят в счет долга выкупить наставника.

По информации итальянских СМИ, руководство клуба уже договорилось о переходе итальянского специалиста.

Ожидается, что о назначении Сарри главным тренером «Ювентуса» будет объявлено уже на этой неделе.

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