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14:19 (мск), источник: Газета.Ру

«Атлетико» готов купить хавбека «Бетиса» за €40 млн

Хавбек испанского «Бетиса» Серхио Каналес планирует покинуть клуб в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает COPE.

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Источник: Reuters

Как утверждает источник, 28-летним полузащитником заинтересовался мадридский «Атлетико».

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Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне планирует укрепить среднюю линию команды.

Однако клуб из Севильи не хочет расставаться со своим игроком, поэтому требует у «Атлетико» €40 млн.

Отмечается, что мадридский клуб готов отдать такую сумму за футболиста.

Каналес выступает за «Бетис» с 2018 года.

В завершившемся сезоне он сыграл в 32 матчах чемпионата Испании, став автором семи голов и двух результативных передач.

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