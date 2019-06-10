«Атлетико» готов купить хавбека «Бетиса» за €40 млн

Источник: Reuters

Как утверждает источник, 28-летним полузащитником заинтересовался мадридский «Атлетико».

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Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне планирует укрепить среднюю линию команды.

Однако клуб из Севильи не хочет расставаться со своим игроком, поэтому требует у «Атлетико» €40 млн.

Отмечается, что мадридский клуб готов отдать такую сумму за футболиста.

Каналес выступает за «Бетис» с 2018 года.