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17:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Облак готов покинуть «Атлетико» ради «Манчестер Юнайтед»

Словенский вратарь «Атлетико» Мадрид Ян Облак выразил желание покинуть испанский клуб ради перехода в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2019

Помимо манчестерского гранда в услугах Облака заинтересован «Пари Сен-Жермен», однако сам футболист предпочитает переход в «МЮ».

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Желание покинуть «Атлетико» у голкипера появилась после того, как клуб покинули ряд ключевых исполнителей: Лукас Эрнандес перебрался в «Баварию», а Диего Годин, вероятно, в ближайшее время станет игроком «Интера».

Также об уходе из клуба объявили Антуан Гризманн, Хуанфран и Филипе Луис.

Сам «Манчестер Юнайтед» будет рассматривать кандидатуру 26-летнего Облака в качестве усиления лишь в случае ухода испанского голкипера Давида де Хеа.

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