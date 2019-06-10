Облак готов покинуть «Атлетико» ради «Манчестер Юнайтед»
Словенский вратарь «Атлетико» Мадрид Ян Облак выразил желание покинуть испанский клуб ради перехода в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.
Словенский вратарь «Атлетико» Мадрид Ян Облак выразил желание покинуть испанский клуб ради перехода в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.
Помимо манчестерского гранда в услугах Облака заинтересован «Пари Сен-Жермен», однако сам футболист предпочитает переход в «МЮ».
Также об уходе из клуба объявили Антуан Гризманн, Хуанфран и Филипе Луис.
Сам «Манчестер Юнайтед» будет рассматривать кандидатуру 26-летнего Облака в качестве усиления лишь в случае ухода испанского голкипера Давида де Хеа.