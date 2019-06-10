Облак готов покинуть «Атлетико» ради «Манчестер Юнайтед»

Помимо манчестерского гранда в услугах Облака заинтересован «Пари Сен-Жермен», однако сам футболист предпочитает переход в «МЮ».

Желание покинуть «Атлетико» у голкипера появилась после того, как клуб покинули ряд ключевых исполнителей: Лукас Эрнандес перебрался в «Баварию», а Диего Годин, вероятно, в ближайшее время станет игроком «Интера».