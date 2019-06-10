Вратарь пропустил автогол после «ужасной» ошибки (видео)
Аргентинский вратарь «Сан-Хосе» Марио Даниэль Вега пропустил автогол в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Далласа». Видео появилось в
Аргентинский вратарь «Сан-Хосе» Марио Даниэль Вега пропустил автогол в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Далласа». Видео появилось в
Вега неудачно принял мяч после передачи защитника и в результате поразил собственные ворота. В
«Сан-Хосе» и «Даллас» выступают в Западной конференции MLS. «Даллас» располагается на пятом месте турнирной таблицы, «Сан-Хосе» — на восьмом.