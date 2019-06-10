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10 июня, источник: Lenta.Ru

Вратарь пропустил автогол после «ужасной» ошибки (видео)

Аргентинский вратарь «Сан-Хосе» Марио Даниэль Вега пропустил автогол в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Далласа». Видео появилось в Twitter-аккаунте чемпионата.

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Вега неудачно принял мяч после передачи защитника и в результате поразил собственные ворота. В пресс-службе МЛС назвали действия голкипера «ужасной ошибкой». Матч завершился со счетом 2:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сан-Хосе» и «Даллас» выступают в Западной конференции MLS. «Даллас» располагается на пятом месте турнирной таблицы, «Сан-Хосе» — на восьмом.

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