Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Источник: AP 2019

По данным источника, голландца не впечатлило улучшенное предложение «Барселоны», которое всё равно меньше в финансовом плане, чем у «ПСЖ». Кроме того «Барселона» не сумела предоставить футболисту гарантии постоянной игровой практики.

Также шансы «ПСЖ» на приобретение игрока увеличил тот факт, что новый спортивный директор клуба Леонардо находится в хороших отношениях с агентом де Лигта Мино Райолой.