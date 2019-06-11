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13:49 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»

Мадридский «Реал» не смог начать переговоры по переходу французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает AS.

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Источник: AP 2019

«Королевский клуб» сделал запрос англичанам относительно стоимость француза. «Юнайтед» отказался обсуждать трансферную стоимость Погба: клуб не настроен расставаться с футболистом. «Реалу» сообщили о том, что француз не продается. Погба является важным игроком для тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

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7 июня «Реал» усилился бельгийским хавбеком «Челси» Эденом Азаром. Сделка обошлась «королевскому клубу» в 100 миллионов евро (без учета бонусов). До этого мадридцы приобрели сербского нападающего Луку Йовича.

5 июня AS сообщил, что у тренера мадридцев Зинедина Зидана и руководства клуба возникли разногласия по поводу Погба. Французский специалист настаивал на трансфере соотечественника, в то время как руководство «сливочных» считало более целесообразным трансфер датчанина Кристиана Эрексена из «Тоттенхэма».

Погба присоединился к «Юнайтед» в 2016-м. Его трансфер из туринского «Ювентуса» обошелся манкунианцам в 105 миллионов евро и стал рекордным на тот момент. Контракт с французом истекает в 2021 году и имеет опцию продления на год. По оценке портала Transfermarkt.de, нынешняя стоимость Погба составляет 90 миллионов евро.

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