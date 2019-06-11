Паулу Фонсека возглавил итальянскую «Рому»

Источник: AFP 2019

Контракт с 46-летним тренером заключен сроком на два сезона с возможностью продления до лета 2022 года. Об уходе Фонсеки из «Шахтера» было официально объявлено ранее во вторник.

Фонсека возглавлял «Шахтер» с 2016 года. Под его руководством «горняки» трижды выиграли чемпионат Украины и три раза завоевали Кубок Украины.