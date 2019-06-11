«Иртыш» объявил об уходе воспитанника «Кайрата»

В текущем сезоне КПЛ Балтабаев провел три матча, а еще по разу сыграл в Кубке и за молодежную команду «Иртыша» во второй лиге. В павлодарский клуб он перешел перед началом сезона.

Читайте также «Иртыш» объявил о назначении сербского тренера

24-летний Балтабаев до «Иртыша» выступал за родной «Кайрат», «Алтай» и «Махтаарал». За молодежную сборную Казахстана провел три официальных матча и шесть товраищеских.

Ранее «Иртыш» покинули полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев и защитник Станислав Лунин.