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17:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» объявил об уходе воспитанника «Кайрата»

Полузащитник Ойбек Балтабаев покинул «Иртыш». Об этом объявил официальный сайт клуба.

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В текущем сезоне КПЛ Балтабаев провел три матча, а еще по разу сыграл в Кубке и за молодежную команду «Иртыша» во второй лиге. В павлодарский клуб он перешел перед началом сезона.

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24-летний Балтабаев до «Иртыша» выступал за родной «Кайрат», «Алтай» и «Махтаарал». За молодежную сборную Казахстана провел три официальных матча и шесть товраищеских.

Ранее «Иртыш» покинули полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев и защитник Станислав Лунин.

После 14 игр «Иртыш» с 12 очками занимает девятое место в КПЛ. Следующий матч клуб проведут 15 июня против идущего десятым «Тараза» в гостях — это будет дебют нового главного тренера павлодарцев Милана Милановича из Сербии.

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