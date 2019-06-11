«Иртыш» объявил об уходе воспитанника «Кайрата»
Полузащитник Ойбек Балтабаев покинул «Иртыш». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Полузащитник Ойбек Балтабаев покинул «Иртыш». Об этом объявил официальный сайт клуба.
В текущем сезоне КПЛ Балтабаев провел три матча, а еще по разу сыграл в Кубке и за молодежную команду «Иртыша» во второй лиге. В павлодарский клуб он перешел перед началом сезона.
24-летний Балтабаев до «Иртыша» выступал за родной «Кайрат», «Алтай» и «Махтаарал». За молодежную сборную Казахстана провел три официальных матча и шесть товраищеских.
Ранее «Иртыш» покинули полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев и защитник Станислав Лунин.
После 14 игр «Иртыш» с 12 очками занимает девятое место в КПЛ. Следующий матч клуб проведут 15 июня против идущего десятым «Тараза» в гостях — это будет дебют нового главного тренера павлодарцев Милана Милановича из Сербии.