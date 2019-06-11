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17:48 (мск), источник: ТАСС

Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых атлетов мира по версии Forbes

ТАСС, 11 июня. Аргентинский футболист испанского клуба «Барселона» Лионель Месси занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. Список опубликован на официальном сайте издания.

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19
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19
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В ежегодный рейтинг попали 100 спортсменов из 10 стран, представляющие 25 видов спорта. Лидером по числу спортсменов из одной страны являются США (62 атлета), а самым представительным видом спорта стал баскетбол (35 атлетов).

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Месси сместил прошлогоднего лидера — американского боксера Флойда Мэйуэзера, который тогда заработал $285 млн. Кроме того, Месси стал лишь вторым футболистом, возглавившим рейтинг, он заработал $127 млн за год ($92 млн — контракт и бонусы, $35 млн — реклама). Первым из футболистов рейтинг возглавил португалец Криштиану Роналду, ставший самым высокооплачиваемым по итогам 2017 года.

Лидером по числу попаданий на первую строку рейтинга остается американский гольфист Тайгер Вудс (12 раз). В первую тройку нынешнего рейтинга также вошли португальский футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду, заработавший $109 млн ($65 млн, $44 млн), и бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар — $105 ($75 млн, $30 млн).

В первую десятку рейтинга также вошли мексиканский боксер Сауль Альварес (общий доход $94 млн), швейцарский теннисист Роджер Федерер ($93,4 млн), игроки из клубов Национальной футбольной лиги Рассел Уилсон ($89,5 млн) и Аарон Роджерс ($89,3 млн), а также игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс ($89 млн), Стефен Карри ($79,8 млн) и Кевин Дюрант ($65,4 млн).

Самым высокооплачиваемым спортсменом с постсоветского пространства стал казахстанский боксер Геннадий Головкин, занявший 95-е место. Он заработал $25,5 млн ($23 млн — контракты за бои, $2,5 млн — реклама).

Единственной женщиной в рейтинге оказалась американская теннисистка Серена Уильямс, занявшая 63-ю строчку ($29,2 млн).

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$4 млрд на всех

Американский боксер Флойд Мэйуэзер, который в 2018 был первым в рейтинге «Форбс», на этот раз в него не вошел, так как в течение года не выходил на ринг.

В общей сложности сто участников рейтинга «Форбс» заработали за год около $4 млрд, что на 5% больше, чем атлеты из списка 2018 года. Почти четверть суммы — $987 млн — пришлась на спонсорские контракты. Для оценки доходов атлета учитывались их заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах и бонусы, а также спонсорские контракты и лицензионные отчисления в период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года, отмечает Forbes.

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