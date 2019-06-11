Сын Криштиану Роналду забил 19 голов в 5 матчах. Его хотят забрать из «Ювентуса»

Португальская газета Correio da Manhã сообщает, что лиссабонский «Спортинг», родная команда Роналду, хочет забрать Криштиану-младшего из «Ювентуса». По информации источника, португальский клуб уже общался на эту тему с отцом мальчика, родившегося от суррогатной матери.
В этом вопросе будет важно и мнение бабушки Криштиану-младшего, которая помогает с его воспитанием.
Роналду-старший начинал в «Спортинге» профессиональную карьеру. За лиссабонскую команду он играл до 2003 года, пока его не купил «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «Спортинг» может назвать стадион в честь Роналду.