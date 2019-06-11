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18:31 (мск), источник: Sport24

Сын Криштиану Роналду забил 19 голов в 5 матчах. Его хотят забрать из «Ювентуса»

Сын нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду играет за детскую команду туринского клуба. На недавнем турнире в Португалии 8-летний футболист забил 19 голов в 5 матчах, чем привлек к себе дополнительное внимание.

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Португальская газета Correio da Manhã сообщает, что лиссабонский «Спортинг», родная команда Роналду, хочет забрать Криштиану-младшего из «Ювентуса». По информации источника, португальский клуб уже общался на эту тему с отцом мальчика, родившегося от суррогатной матери.

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В этом вопросе будет важно и мнение бабушки Криштиану-младшего, которая помогает с его воспитанием.

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Роналду-старший начинал в «Спортинге» профессиональную карьеру. За лиссабонскую команду он играл до 2003 года, пока его не купил «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Спортинг» может назвать стадион в честь Роналду.

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