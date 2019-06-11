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18:36 (мск), источник: Sport24

«Реал» выбрал Погба, а не Эриксена. Кажется, датчанин остается в «Тоттенхэме»

Еще одна мыльная опера.

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«Я очень благодарен “Тоттенхэму” за все. Я провел прекрасные годы в клубе, который стал для меня родным. Но сейчас я хотел бы попробовать что-то новое. Переход в “Реал” стал бы шагом вперед. Но сначала из “Реала” должны позвонить в “Тоттенхэм” и сообщить, что они заинтересованы в Кристиане. Насколько я знаю, такого звонка не было. Надеюсь, в течение лета наступит ясность. Если достойного предложения не поступит — возможно, я подпишу с “Тоттенхэмом” новый контракт. Почему бы и нет», — это слова Кристиана Эриксена.

Весь 2019-й СМИ примерно каждый день писали о возможном уходе датчанина. Мол, «Тоттенхэм» не сможет удержать свою главную звезду. И сам Кристиан готов к повышению. Но плеймейкер вел себя как профи — не подтверждал слухи, просто играл в футбол. На топ-уровне.

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Но после проигранного финала Лиги чемпионов и, собственно, окончания сезона заговорил. В интервью датской прессе он прямым текстом заявил, что не против перейти в «Реал». И вообще уйти из «Тоттенхэма».

Да, Эриксен оставил себе люфт — мол, если «Реалу» и другим супер-клубам я не нужен, то, так уж и быть, могу и остаться на севере Лондона. Но это явно не слова человека, который жаждет провести следующий сезон в «Тоттенхэме».

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Так «Реал» купит Эриксена?

В том и дело — видимо, нет. По информации испанских СМИ, Зидан все-таки уговорил Переса купить Поля Погба. Коуч «Реала» изначально настаивал на кандидатуре соотечественника. А вот президент мадридцев считает более разумным приобрести Эриксена. Тем более что с «Тоттенхэмом» отношения давно налажены — Даниэль Леви просит много, но все же отпустил в «Реал» и Бэйла, и Модрича в свое время.

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Только вот если Мадрид купит Погба, то Эриксена в придачу точно нет. А «Тоттенхэм» как раз подсуетился и предложил датчанину новый контракт с прекрасными условиями. 6 млн евро в год, вторая зарплата в команде после Харри Кейна. Эриксен всерьез думает принять предложение — то самое «почему бы и нет», раз «Реал» отказался от его приобретения.

Впрочем, Флорентино Перес всегда готов взорвать трансферный рынок. Так что трансфер Эриксена в «Реал» отменять рано. В конце концов, Поль Погба — очень переменчивый товарищ. Может, он сам решит вдруг остаться на «Олд Траффорд».

Почему бы и нет.

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  • В этом сезоне АПЛ Эриксен сыграл за «Тоттенхэм» 35 матчей, забил 8 голов и отдал 12 ассистов. Но не в цифрах гениальность датчанина — он организует почти все атаки лондонского клуба. Организует так, что наверняка будет делать это блестяще и в «Реале», и вообще в любом другом клубе мира.
  • Трансферная стоимость Эриксена — 85 млн евро. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует еще год — до лета 2020-го.
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Эриксен жжет и в сборной Дании. Притом там он не только сочиняет передачи любой сложности, но и сам забивает. Постоянно забивает. В последних 29 матчах Эриксен наколотил аж 21 гол — топ-результат даже для чистого форварда. За этот период (с июня 2016-го) ни один другой датчанин не отличался за сборную больше 6 раз. Короче, Эриксен — дико важный игрок в любой команде, где он выходит на поле.

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