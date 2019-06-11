«Реал» выбрал Погба, а не Эриксена. Кажется, датчанин остается в «Тоттенхэме»
Еще одна мыльная опера.
Еще одна мыльная опера.
«Я очень благодарен “Тоттенхэму” за все. Я провел прекрасные годы в клубе, который стал для меня родным. Но сейчас я хотел бы попробовать
Весь 2019-й СМИ примерно каждый день писали о возможном уходе датчанина. Мол, «Тоттенхэм» не сможет удержать свою главную звезду. И сам Кристиан готов к повышению. Но плеймейкер вел себя как профи — не подтверждал слухи, просто играл в футбол. На
Но после проигранного финала Лиги чемпионов и, собственно, окончания сезона заговорил. В интервью датской прессе он прямым текстом заявил, что не против перейти в «Реал». И вообще уйти из «Тоттенхэма».
Да, Эриксен оставил себе люфт — мол, если «Реалу» и другим
В том и дело — видимо, нет. По информации испанских СМИ, Зидан
Только вот если Мадрид купит Погба, то Эриксена в придачу точно нет. А «Тоттенхэм» как раз подсуетился и предложил датчанину новый контракт с прекрасными условиями. 6 млн евро в год, вторая зарплата в команде после Харри Кейна. Эриксен всерьез думает принять предложение — то самое «почему бы и нет», раз «Реал» отказался от его приобретения.
Впрочем, Флорентино Перес всегда готов взорвать трансферный рынок. Так что трансфер Эриксена в «Реал» отменять рано. В конце концов, Поль Погба — очень переменчивый товарищ. Может, он сам решит вдруг остаться на «Олд Траффорд».
Почему бы и нет.
Эриксен жжет и в сборной Дании. Притом там он не только сочиняет передачи любой сложности, но и сам забивает. Постоянно забивает. В последних 29 матчах Эриксен наколотил аж 21 гол —