Обвинившей Неймара в изнасиловании модели отказали в здравом смысле

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По информации издания, модель обвинила адвоката в краже планшета, в котором содержалось видео, якобы доказывающее вину Неймара. Андраде опроверг заявления клиентки и добавил, что прекращает работу с ней.

Он отметил, что, если бы у него был планшет, он сразу же отнес его в полицию.

«Моя клиентка заняла совершенно неэтичную позицию, лишенную здравого смысла и правды. Я сдаюсь, потому что отношения между адвокатом и его клиентом должны быть построены на доверии, а его больше нет», — подытожил Андраде.

8 июня Триндади дала показания по делу против Неймара. Она рассказала, что одна из улик против футболиста была украдена из ее квартиры.