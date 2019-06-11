По стопам Тимощука и Аршавина. Почему российский нападающий заинтересовал «Кайрат»

Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне чемпионата России Панюков провел 21 матч за «Урал» и забил шесть мячей. Форвард находился в клубе из Екатеринбурга на правах аренды, его контракт принадлежит «Зениту». Однако возвращение в Санкт-Петербурга вряд ли возможно, конкуренция в команде Сергея Семака и без того высокая. Сам игрок в конце сезона сказал следующие слова относительно своего будущего.

«И президент Григорий Иванов, и главный тренер Дмитрий Парфенов высказывали свою заинтересованность. Приятно. Думаю, это решение, за которое должны быть и в “Зените”, и в “Урале”. В нынешнем клубе я себя чувствую очень комфортно, у нас прекрасный коллектив. Из других команд пока со мной никто не связывался. Появится что-то — буду думать. Стопроцентной определенности в дальнейшей судьбе пока нет», — цитирует Панюкова «Спорт день за днем».

Скорее всего, приоритетный вариант для игрока именно «Урал», но, возможно, что «Кайрат» перехватит Панюкова. Во-первых, у «Зенита» и «Кайрата» очень хорошие отношения — как вы помните, в Алматы уже выступали два экс-футболиста российского клуба Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук.

Во-вторых, контракт Панюкова с «Зенитом» истекает уже через год. Продать футболиста, нежели отдать его в очередную аренду, будет оптимальным вариантом.

В-третьих, вполне можно понять, почему «Кайрату» нужен Панюков. Он вариативный форвард, с хорошим опытом, в том числе зарубежным, русскоговорящий. Сейчас у алматинцев в атаке нападающие одного типа — украинец Адеринсола Эсеола и венгр Мартон Эппель, а Панюков может разнообразить игру впереди.

Отметим, что 24-летний Панюков до «Зенита» и «Урала» играл за литовский «Атлантас», французский «Аяччо» и португальскую «Брагу», а на родине — за «Балтику», «Спартак-Нальчик», «Химки» и московское «Динамо». Имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборные России.