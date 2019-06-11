Будущее под вопросом? Новые войны Зидана в «Реале»

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«Упорство» руководства

Кризис мадридского «Реала» в минувшем сезоне заставил его менеджмент пересмотреть свое отношение к Зинедину Зидану.

После вылета «королевского клуба» из Лиги Чемпионов на ранней стадии Зизу был возвращен на пост главного тренера испанской команды. Выбор был очевиден: под руководством Зидана «Реал» трижды подряд выиграл Лигу Чемпионов. Также французский специалист приводил выигрывал с мадридцами Суперкубок Испании и «золото» Примеры. Под его руководством «Реал» стал двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. В 2016 и 2017 году Зидан помог мадридцам выиграть Клубный чемпионат мира. Столь успешное время еще не стерлось из памяти ни болельщиков «сливочных», ни руководства клуба.

Однако cпасти сезон не удалось: мадридцы не смогли наверстать упущенное в Примере при Сантьяго Солари — лишь третье место в испанском чемпионате. На этой позиции Зидан и принял «Реал» в марте этого года.

Так стоит ли опасаться, что глобальных успехов «королевский клуб» при Зизу не добьется и далее? Руководство упорно отказывается прислушиваться к специалисту. Президент клуба Флорентино Перес не разделяет мнение Зидана относительно нескольких игроков команды.

Старый-новый тренер мадридцев собирается работать с юным Брайаном Диасом: в нем он видит перспективного игрока. Также Зидана не устраивает молодой бразильский полузащитник Винисиус Жуниор — Зизу во что бы то ни стало хочет отдать этого футболиста в аренду.

Тренер видит в команде и своего сына, голкипера Лука Зидана, которого после вероятного ухода из клуба Кейлора Наваса французский наставник рассматривает в качестве сменщика Тибо Куртуа.

Но Перес считает по-другому. Он настаивает на аренде Диаса и сохранении Жуниора в команде. Молодой бразилец важен «Королевскому клубу» с маркетинговой точки зрения: сообщалось, молодого спортсмена могут поместить на обложку видеоигры FIFA 20, сделав на него ставку как на одного из самых перспективных игроков мира.

Что не менее интересно, руководство «Реала» вовсе не собирается продлевать соглашение с сыном главного тренера: больше надежд оно возлагает на молодого перспективного украинца Андрея Лунина.

Также руководство «Реала» сначала отклонило просьбу Зидана о приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, посчитав более целесообразной покупку хавбека английского «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. К счастью для Зидана, спустя несколько дней дискуссий Перес пошел навстречу тренеру — деньги на Погба будут выделены.

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Ошибки прошлого

Год назад Зидан покинул «Реал» именно из-за разногласий с руководством относительно трансферов.

Менеджмент почти лишил его контроля над переходами игроков. Зизу считал трансферную политику «королевского клуба» безумием: он заявлял, что для продолжения игры на высоком уровне она нуждается в гораздо более грамотных решениях относительно покупок и продаж футболистов. Специалист был против подписания контракта с экс-нападающим «Барселоны» Неймаром. Ему не нужен был вратарь «Атлетика» Кепа Аррисабалага. Однако президент «Реала» не разделял взглядов тренера и стремился подписать этих игроков.

Зидан не видел места в команде ее нападающему Гарету Бэйлу. При нем форвард не был твердым игроком основного состава из-за частых травм, но даже эти факторы не помешали руководству продолжить сотрудничество с Гаретом.

Наконец, главное: тренеру нужен был Криштиану Роналду.

Португальский полузащитник долгие годы был главным лидером «Реала». Он внес неоценимый вклад в выход мадридцев в победные для них финалы Лиги чемпионов при Зидане. В 2016 году хет-трик португальца помог «Реалу» в ответной встрече четвертьфинала этого турнира против «Вольфсбурга». Еще через год три гола Роналду сняли все вопросы относительно участника финала ЛЧ. В первой полуфинальной игре мадридцы одолели «Атлетико» — 3:0.

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В сезоне 2017/2018 Криштиану помог «Реалу» преодолеть четвертьфинал престижнейшего клубного турнира: в ответной встрече «Ювентус» отыграл пропущенные в первом матче три безответных мяча, и быть бы дополнительному времени. Но перед финальным свистком в ворота туринцев был назначен одиннадцатиметровый удар — Криштиану был неумолим, что помогло «Реалу» пройти дальше.

Следует отметить, что у португальского полузащитника тоже были серьезные разногласия с руководством мадридцев. Он хотел подписать с ними контракт на более выгодных условиях и просил поддержки в разбирательстве по неуплате налогов — во всем этом Роналду было отказано.

«Мне всегда казалось, что Перес не будет меня удерживать. Поэтому я уже давно хотел покинуть “Реал”. В его отношениях ко мне все всегда упиралось в деньги», — цитировал Криштиану France Football, который, к слову, был в восторге от работы с французом.

Как итог, не остается сомнений, что по возвращении в Мадрид Зидану была обещана свобода в построении команды. Но, несмотря на это, руководство вновь начинает препятствовать плодотворной работе Зизу.

Обернется ли подобный конфликт интересов новыми перестановками на должности рулевого команды — узнаем совсем скоро.