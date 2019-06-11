Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Германия7
Эстония0
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Беларусь0
Северная Ирландия1
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Венгрия1
Уэльс0
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Исландия2
Турция1
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Андорра0
Франция4
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Албания1
Молдавия0
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Россия1
Кипр0
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Бельгия2
Шотландия0
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Лихтенштейн0
Финляндия2
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Италия2
Босния и Герцеговина1
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Греция1
Армения3
Футбол. Сборные
2-й тайм
Хорватия1
Тунис2
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Азербайджан1
Словакия5
Футбол. Сборные
19:00
Алжир1
Бурунди1
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Казахстан4
Сан-Марино0
Футбол. Сборные
16:00
Иордания4
Индонезия1
Футбол. Сборные
15:00
Китай1
Таджикистан0
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея1
Иран1
Все события
Фоторепортажи
9Главные трансферы этого лета в европейском футболе
8Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса
21:25 (мск), источник: Газета.Ру

Адвокаты отказываются защищать: новый поворот в деле Неймара

Дело об обвинениях в изнасиловании нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара разваливается. Адвокаты предполагаемой жертвы отказались защищать ее, а планшет, где якобы присутствуют доказательства вины футболиста, исчез. Либо его не существовало вовсе.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

С главной звезды сборной Бразилии по футболу Неймара в ближайшее время могут быть сняты подозрения по обвинению в изнасиловании. Нажила Триндади, выдвинувшая против футболиста иск, лишилась своих адвокатов, которые отказались ее защищать из-за того, что она занимает «неэтичную позицию, лишенную здравого смысла и правды». О странном поведении девушки рассказал ее уже бывший правозащитник Данило Гарсия де Андраде.

Читайте также
Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании: Он должен сидеть в тюрьме

По его словам, Триндади утверждала, что планшет с уликами против Неймара украден, но при этом находится в офисе ее адвоката.

«Она обвиняет меня, утверждая, что геолокация ее устройства указывает на мой офис. Мой клиент занимает неэтичную позицию, лишенную здравого смысла и правды. Мне бы очень хотелось иметь этот планшет, чтобы передать его полиции и использовать его для укрепления ее позиции как жертвы. Но я сдаюсь, потому что отношения между адвокатом и клиентом должны основываться на доверии, которого больше нет. Надеюсь, что правда восторжествует», — приводит слова адвоката L’Equipe.

Ранее стало известно, что де Андраде попросил Триндади предоставить ему доступ к семиминутному ролику, на которых якобы присутствовали доказательства вины Неймара. Однако девушка отказала, сославшись на то, что планшет украли. При этом владелец квартиры, где находилось устройство, отрицает факт кражи.

Из-за странного развития дела со стороны общественности к Триндади складывается негативное отношение. Игроки «Пари Сен-Жермен», за который выступает Неймар, полностью поддерживают своего одноклубника и недоумевают, как его можно было обвинить в изнасиловании.

Болельщики бразильца и вовсе подозревают Триндади в желании прославиться таким грязным способом. Но особенно отличился бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен: он сравнил предполагаемую жертву с Лигой 2 — вторым по силе дивизионам французского футбола. За это Ротен был отстранен от эфира радиостанции RMC.

«У него может быть все, что он хочет, но он выбрал Лигу 2. Если тебя зовут Неймар, у тебя максимум качества. Обычно это Лига чемпионов. Но эта девушка — “Лорьян” (команда, которая выступает в Лиге 2 — “Газета.Ru”)», — сказал Ротен.

Читайте также
Обвинившая Неймара в изнасиловании модель пожаловалась на жизнь в аду

Напомним, что Триндади обратилась в полицию Сан-Паулу на позапрошлой неделе. Она заявила, что долгое время вела с Неймаром переписку, а когда он предложил лично встретиться, то девушка не смогла из-за финансовых проблем. Футболист оплатил ее поездку в Париж и проживание. В одном из люксовых отелей, где они уединились, Неймар якобы изнасиловал свою подругу.

Сторона бразильца полностью отрицает обвинения и утверждает, что он стал жертвой мошенников. Неймару даже пришлось опубликовать скриншоты переписки с Триндади, чтобы доказать свою невиновность перед обществом, однако в итоге его вызвали в полицию из-за публикации материалов интимного содержания, а Instagram удалил пост.

Триндади же на одном из допросов поменяла показания, заявив, что сексуальная связь между ней и футболистом была по взаимному согласию, а обвинения вызваны его агрессией и ударом. В другой раз Нажила упала в обморок во время общения со следствием. Полная картина с ее слов стала известна испанскому изданию AS, которое опубликовало фрагменты переписки Триндади с адвокатом.

«Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой», — написала она.

Так или иначе, но обвинения и доказательства, которые выдвигает Триндади, выглядят несерьезно, поэтому не исключено, что в ближайшее время расследование в отношении футболиста может быть прекращено.

Это, правда, не поможет ему принять участие в домашнем Кубке Америки, поскольку из-за травмы он будет лечиться еще как минимум четыре недели.

Сергей Алексеев

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Будущее под вопросом? Новые войны Зидана в «Реале»
Коррупционные разборки: Родченков нанес удар по биатлону
Гассиев набрал вес. На ринг вернется самый жесткий панчер из РФ
Самые красивые футболистки чемпионата мира (фото)
«Реал» выбрал Погба. Кажется, Эриксен остается в «Тоттенхэме»
Чемпион UFC пошел на ультиматум из-за денег
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь