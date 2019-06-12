Буффон может заменить Касильяса в «Порту»
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон, у которого истекает срок действия контракта, может продолжить карьеру в Португалии.
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон, у которого истекает срок действия контракта, может продолжить карьеру в Португалии.
По информации TuttoMercatoWeb, «Порту» хочет подписать 41-летнего итальянца.
Напомним, в начале мая голкипер «драконов» Икер Касильяс перенес сердечный приступ.
В сезоне 2018/19 Джанлуиджи Буффон провел за «ПСЖ» 25 матчей и пропустил 25 мячей. В девяти матчах вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.