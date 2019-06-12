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10:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Славен Билич возглавит «Вест Бромвич»

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Славен Билич в ближайшее время возглавит английский «Вест Бромвич Альбион», сообщает Sky Sports.

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Источник: Спорт РИА Новости

Хорватский специалист провел уже ряд встреч с руководством «Вест Бромвича», и стороны добились соглашения по большинству ключевых вопросов. Также, по информации источника, Билич получил от клуба официальное предложение о контракте.

Билич возглавлял сборную Хорватии в 2006—2012 годах, а в «Локомотиве» работал в 2012—2013 годах. Последним клубом хорвата был аравийский «Аль-Иттихад», а с 2015 по 2017 год Билич руководил английским «Вест Хэм Юнайтед».

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