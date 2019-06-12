Источник: Дибала покинет «Ювентус» из-за Роналду
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала настроен покинуть команду в летнее трансферное окно, утверждает журналист Sky Sports Адам Дигби.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала настроен покинуть команду в летнее трансферное окно, утверждает журналист Sky Sports Адам Дигби.
По его информации, 25-летний аргентинец недоволен своим положением в клубе после покупки форварда Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что Дибала может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». «Бьянконери» хотят включить аргентинца в сделку по приобретению хавбека Поля Погба.
В текущем сезоне нападающий провел 42 матчей за «Ювентус», забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает Дибалу в 100 миллионов евро.