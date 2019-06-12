Источник: Дибала покинет «Ювентус» из-за Роналду

Источник: Reuters

По его информации, 25-летний аргентинец недоволен своим положением в клубе после покупки форварда Криштиану Роналду​.

Ранее сообщалось, что Дибала может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». «Бьянконери» хотят включить аргентинца в сделку по приобретению хавбека Поля Погба.