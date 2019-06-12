СМИ: Гвардьола отказался возглавить «Ювентус». Ему предлагали зарплату 20 миллионов евро в год
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола отказался от предложения возглавить «Ювентус».
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола отказался от предложения возглавить «Ювентус».
Как сообщает Eurosport, туринский клуб предлагал 48-летнему специалисту контракт с зарплатой более 20 миллионов евро в год.
Пост главного тренера в «Ювентусе» остается вакантным после ухода Массимилиано Аллегри. Основным претендентом на должность нового тренера «бьянконери» является главный тренер «Челси» Маурицио Сарри.