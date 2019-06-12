«Реал» отказал «Наполи» в аренде Хамеса, клуб хочет продать его за € 50 млн
Мадридский «Реал» отклонил стартовое предложение «Наполи» по полузащитнику Хамесу Родригесу, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Мадридский «Реал» отклонил стартовое предложение «Наполи» по полузащитнику Хамесу Родригесу, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Итальянский клуб выразил желание взять колумбийца в аренду, однако «сливочные» ответили отказом. «Реал» хочет расстаться с игроком, но только на постоянной основе и не менее чем за € 50 млн.
Как сообщалось ранее, Хамес является главной трансферной целью «Наполи» на летнее межсезонье. В приглашении хавбека заинтересован лично главный тренер команды Карло Анчелотти, хорошо знакомый с футболистом по работе в «Реале» и «Баварии».
На протяжении двух последних сезонов Хамес выступал на правах аренды за «Баварию». В договоре была прописала опция выкупа за € 42 млн, однако мюнхенцы не стали её активировать.