«Реал» отказал «Наполи» в аренде Хамеса, клуб хочет продать его за € 50 млн

Итальянский клуб выразил желание взять колумбийца в аренду, однако «сливочные» ответили отказом. «Реал» хочет расстаться с игроком, но только на постоянной основе и не менее чем за € 50 млн.



Как сообщалось ранее, Хамес является главной трансферной целью «Наполи» на летнее межсезонье. В приглашении хавбека заинтересован лично главный тренер команды Карло Анчелотти, хорошо знакомый с футболистом по работе в «Реале» и «Баварии».



На протяжении двух последних сезонов Хамес выступал на правах аренды за «Баварию». В договоре была прописала опция выкупа за € 42 млн, однако мюнхенцы не стали её активировать.