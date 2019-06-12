Текущие события
Футбол. Сборные
19:30
Марокко
Гамбия
Футбол. Сборные
11.06
Хорватия1
Тунис2
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Греция2
Армения3
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Италия2
Босния и Герцеговина1
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Лихтенштейн0
Финляндия2
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Бельгия3
Шотландия0
Все события
Фоторепортажи
16Самые красивые футболистки чемпионата мира
10Голландцы вышли в финал Лиги наций
15:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рамос пригласил на свадьбу Переса, Зидана и Пике с Шакирой

Защитник «Реала» Серхио Рамос пригласил на свадьбу президента клуба Флорентино Переса, главного тренера мадридцев Зинедина Зидана, а также ряд одноклубников и партнеров по сборной Испании, информирует As.

Наверх
Источник: Reuters

Среди приглашенных: Лукас Васкес, Кейлор Навас, Лука Модрич, Жорди Альба с супругой Ромарей Вентурой, Серхио Бускетс с женой Еленой Галерой и Жерар Пике с Шакирой, бывший главный тренер сборной Висенте дель Боске. Нынешний тренер Испании Луис Энрике пропустит церемонию по личным причинам.

Церемония бракосочетания пройдет 15 июня в Севильском кафедральном соборе. Избранницей Рамоса стала его девушка, журналистка Пилар Рубио, с которой он встречался с 2012 года. Пара воспитывает трех сыновей: Серхио-младший, Марко и Алехандро.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Россия — Кипр: Черчесов угадал и обошел Шотландию
«Бостон» и «Сент-Луис» сыграют решающий матч за Кубок Стэнли
Кто рискнет взять Варламова? Как клубы НХЛ проведут лето. Запад
«Непригоден». Героя Олимпиады в Сочи выживают из сборной России?
Украина — в финале ЧМ среди 20-летних. Что это за команда?
Буффон может заменить Касильяса в «Порту»
1400 рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь