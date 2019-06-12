Рамос пригласил на свадьбу Переса, Зидана и Пике с Шакирой

Среди приглашенных: Лукас Васкес, Кейлор Навас, Лука Модрич, Жорди Альба с супругой Ромарей Вентурой, Серхио Бускетс с женой Еленой Галерой и Жерар Пике с Шакирой, бывший главный тренер сборной Висенте дель Боске. Нынешний тренер Испании Луис Энрике пропустит церемонию по личным причинам.

Церемония бракосочетания пройдет 15 июня в Севильском кафедральном соборе. Избранницей Рамоса стала его девушка, журналистка Пилар Рубио, с которой он встречался с 2012 года. Пара воспитывает трех сыновей: Серхио-младший, Марко и Алехандро.