«Шахтёр» Донецк объявил о назначении Каштру на пост главного тренера
ФК «Шахтёр» Донецк объявил о назначении на пост главного тренера португальского специалиста Луиша Каштру.
ФК «Шахтёр» Донецк объявил о назначении на пост главного тренера португальского специалиста Луиша Каштру.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с 57-летним специалистом вступает в силу 12 июня и рассчитано на два года. Ранее Каштру работал в «Порту», «Шавише», «Витории Гимарайнш» и других португальских клубах. Луиш станет 33-м тренером в истории «Шахтера».
В чемпионате Португалии сезона-2018/19 Каштру привёл «Виторию Гимарайнш» к пятой строчке турнирной таблицы.
Напомним, предыдущий тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека вчера, 11 июня, возглавил итальянскую «Рому».