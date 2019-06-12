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16:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шахтёр» Донецк объявил о назначении Каштру на пост главного тренера

ФК «Шахтёр» Донецк объявил о назначении на пост главного тренера португальского специалиста Луиша Каштру.

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Источник: AFP 2019

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 57-летним специалистом вступает в силу 12 июня и рассчитано на два года. Ранее Каштру работал в «Порту», «Шавише», «Витории Гимарайнш» и других португальских клубах. Луиш станет 33-м тренером в истории «Шахтера».

В чемпионате Португалии сезона-2018/19 Каштру привёл «Виторию Гимарайнш» к пятой строчке турнирной таблицы.

Напомним, предыдущий тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека вчера, 11 июня, возглавил итальянскую «Рому».

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