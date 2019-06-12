«Шахтёр» Донецк объявил о назначении Каштру на пост главного тренера

Соглашение с 57-летним специалистом вступает в силу 12 июня и рассчитано на два года. Ранее Каштру работал в «Порту», «Шавише», «Витории Гимарайнш» и других португальских клубах. Луиш станет 33-м тренером в истории «Шахтера».