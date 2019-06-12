Иско и Зидан стали жертвами грабителей

Источник: Reuters

По информации источника, злоумышленники обокрали дома наставника и хавбека «сливочных». На момент совершения преступления ни французский специалист, ни испанский игрок у себя дома не находились.

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Ранее жертвами воров в Испании стали другие известные футболисты — Кевин-Принс Боатенг, Жорди Альба, Карим Бензема, Хоакин Санчес, Жерар Пике, Эсекьель Гарай, Жоффрей Кондогбиа и Альваро Мората.