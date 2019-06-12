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17:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Иско и Зидан стали жертвами грабителей

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и полузащитник его команды Иско стали новыми жертвами воров. Об этом сообщает La Sexta.

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Источник: Reuters

По информации источника, злоумышленники обокрали дома наставника и хавбека «сливочных». На момент совершения преступления ни французский специалист, ни испанский игрок у себя дома не находились.

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Ранее жертвами воров в Испании стали другие известные футболисты — Кевин-Принс Боатенг, Жорди Альба, Карим Бензема, Хоакин Санчес, Жерар Пике, Эсекьель Гарай, Жоффрей Кондогбиа и Альваро Мората.

Напомним, Зидан вернулся в «Реал» в марте текущего года. Иско выступает на «Сантьяго Бернабеу» с лета 2013 года. Контракты тренера и игрока с «Королевским клубом» рассчитаны до лета 2022 года.

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