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21:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS зарегистрировал срочную апелляцию Райолы на решение ФИФА

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал срочную апелляцию агента Мино Райолы на решение ФИФА о его отстранении от футбольной деятельности на три месяца, сообщается в пресс-релизе суда.

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Источник: AFP 2019

Ранее ФИФА поддержала вердикт Федерации футбола Италии (FIGC), которая запретила на такой же срок деятельность Райолы в пределах Италии, причины санкций не назывались.

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Перед подачей апелляции Райола предоставил CAS срочное заявление о приостановлении решения ФИФА, 7 июня президент суда принял заявление голландского агента. Таким образом, Райола может заниматься футбольной деятельностью до окончательного решения суда, которое будет рассмотрено в ускоренном порядке и будет принято в конце июля.

Отмечается, что запрет на деятельность в пределах Италии останется в силе.

Райола известен как агент ряда известных футболистов, включая Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Маттейса де Лигта и других.

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