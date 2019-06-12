CAS зарегистрировал срочную апелляцию Райолы на решение ФИФА

Ранее ФИФА поддержала вердикт Федерации футбола Италии (FIGC), которая запретила на такой же срок деятельность Райолы в пределах Италии, причины санкций не назывались.

Перед подачей апелляции Райола предоставил CAS срочное заявление о приостановлении решения ФИФА, 7 июня президент суда принял заявление голландского агента. Таким образом, Райола может заниматься футбольной деятельностью до окончательного решения суда, которое будет рассмотрено в ускоренном порядке и будет принято в конце июля.