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21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» подтвердил трансфер Менди в «Реал» за € 48 млн

Защитник «Лиона» Ферлан Менди продолжит карьеру в «Реале», сообщает официальный сайт французского клуба.

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Источник: AP 2019

«Лион» сообщает о переходе защитника Ферлана Менди в «Реал» за сумму в € 48 млн, которая может вырасти максимум ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Клуб благодарит футболиста за его выступления в составе команды, которые позволили ему с момента перехода в 2017 году и дебюта в Лиге 1, сыграть свой первый матч в составе сборной Франции. «Лион» желает игроку дальнейших успехов как в играх за «Реал», так и за сборную Франции", — сказано в заявлении «Лиона».

Всего в составе «Лиона» Менди провёл 79 матчей. На счету защитника 3 забитых мяча и 7 результативных передач. В «Лион» футболист перешёл летом 2017 года из «Гавра» за € 5 млн.

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