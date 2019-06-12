Исполнительный директор «Атлетико» сообщил, что Гризманн перейдет в «Барселону»

Источник: AP 2019

— Мы уже в марте знали, что Гризманн собирается в «Барселону», — цитирует Марина sport.es.

Ранее сообщалось, что форвард договорился о переходе в «ПСЖ».

В контракте француза прописана сумма отступных в размере 200 миллионов евро, но с 1 июля она сократится до 120 миллионов.