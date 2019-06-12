Исполнительный директор «Атлетико» сообщил, что Гризманн перейдет в «Барселону»
Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин отметил, что ему давно известно о переходе нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».
Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин отметил, что ему давно известно о переходе нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».
— Мы уже в марте знали, что Гризманн собирается в «Барселону», — цитирует Марина sport.es.
Ранее сообщалось, что форвард договорился о переходе в «ПСЖ».
В контракте француза прописана сумма отступных в размере 200 миллионов евро, но с 1 июля она сократится до 120 миллионов.
В сезоне-2018/19 Антуан Гризманн провел за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.