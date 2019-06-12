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22:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Исполнительный директор «Атлетико» сообщил, что Гризманн перейдет в «Барселону»

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин отметил, что ему давно известно о переходе нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».

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Источник: AP 2019

— Мы уже в марте знали, что Гризманн собирается в «Барселону», — цитирует Марина sport.es.

Ранее сообщалось, что форвард договорился о переходе в «ПСЖ».

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В контракте француза прописана сумма отступных в размере 200 миллионов евро, но с 1 июля она сократится до 120 миллионов.

В сезоне-2018/19 Антуан Гризманн провел за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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