Агент Де Лигта высказался о переговорах с ПСЖ
Агент защитника «Аякса» Матейса Де Лигта Мино Райола прокомментировал информацию о том, что футболист может перейти во французский ПСЖ, передает ANSA.
Агент защитника «Аякса» Матейса Де Лигта Мино Райола прокомментировал информацию о том, что футболист может перейти во французский ПСЖ, передает ANSA.
Агент опроверг информацию о том, что он ведет переговоры с французским клубом. СМИ называли ПСЖ главным претендентом на игрока после «Барселоны».
«Де Лигт — в ПСЖ? Это ложная информация, я не встречался с представителями ПСЖ», — цитирует Райолу источник.
«Барселона» была первым клубом, который претендовал на Де Лигта, однако защитника не устроил контракт, предложенный испанцами.
Ранее сообщалось, что агент Де Лигта прилетел в Париж для переговоров с ПСЖ.