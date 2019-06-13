Агент Де Лигта высказался о переговорах с ПСЖ

Источник: Reuters

Агент опроверг информацию о том, что он ведет переговоры с французским клубом. СМИ называли ПСЖ главным претендентом на игрока после «Барселоны».

«Де Лигт — в ПСЖ? Это ложная информация, я не встречался с представителями ПСЖ», — цитирует Райолу источник.

«Барселона» была первым клубом, который претендовал на Де Лигта, однако защитника не устроил контракт, предложенный испанцами.