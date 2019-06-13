Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Египет
Танзания
Футбол. Сборные
11.06
Хорватия1
Тунис2
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Греция2
Армения3
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Италия2
Босния и Герцеговина1
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Лихтенштейн0
Финляндия2
Футбол. Сборные
12.06
Марокко0
Гамбия1
Все события
Фоторепортажи
16Россия победила Кипр в отборе Евро-2020
8Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса
09:08 (мск), источник: Газета.Ру

Агент Де Лигта высказался о переговорах с ПСЖ

Агент защитника «Аякса» Матейса Де Лигта Мино Райола прокомментировал информацию о том, что футболист может перейти во французский ПСЖ, передает ANSA.

Наверх
Источник: Reuters

Агент опроверг информацию о том, что он ведет переговоры с французским клубом. СМИ называли ПСЖ главным претендентом на игрока после «Барселоны».

«Де Лигт — в ПСЖ? Это ложная информация, я не встречался с представителями ПСЖ», — цитирует Райолу источник.

«Барселона» была первым клубом, который претендовал на Де Лигта, однако защитника не устроил контракт, предложенный испанцами.

Ранее сообщалось, что агент Де Лигта прилетел в Париж для переговоров с ПСЖ.

Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
Золушка из Миссури: клуб Тарасенко и Барбашева взял Кубок Стэнли
Что не так с Федором Чаловым в сборной России по футболу?
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов (видео)
«Реал» побил рекорд 2009 года по тратам в трансферное окно
Назван самый ценный игрок Кубка Стэнли
Черчесов определит Андрею Луневу меру спортивного наказания
Российский спортсмен получит серебро Олимпийских игр-2012
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь