Эдегор может продолжить карьеру в Бундеслиге
Хавбек мадридского «Реала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает Dagbladet.
Хавбек мадридского «Реала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает Dagbladet.
Как утверждает источник, норвежцем заинтересовалось руководство «Байера». Клуб из Леверкузена уже сделал предложение «королевскому клубу».
20-летний полузащитник провел завершившийся сезон в аренде. Он выступал за голландский «Витесс», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким.
В 35 матчах чемпионата страны он смог стать автором девяти голов. Он также сыграл в двух матчах кубка Голландии, отметившись двумя забитыми мячами.
В состав сливочных Эдегор пришел в возрасте 16 лет. Он дебютировал за главную команду в последнем матче сезона-2014/15. Тогда игрок заменил португальца Криштиану Роналду.