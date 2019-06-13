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13:44 (мск), источник: Газета.Ру

Эдегор может продолжить карьеру в Бундеслиге

Хавбек мадридского «Реала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает Dagbladet.

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Источник: Reuters

Как утверждает источник, норвежцем заинтересовалось руководство «Байера». Клуб из Леверкузена уже сделал предложение «королевскому клубу».

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20-летний полузащитник провел завершившийся сезон в аренде. Он выступал за голландский «Витесс», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким.

В 35 матчах чемпионата страны он смог стать автором девяти голов. Он также сыграл в двух матчах кубка Голландии, отметившись двумя забитыми мячами.

В состав сливочных Эдегор пришел в возрасте 16 лет. Он дебютировал за главную команду в последнем матче сезона-2014/15. Тогда игрок заменил португальца Криштиану Роналду.

Таким образом, норвежский футболист стал самым молодыми игроком в истории «Реала», который смог дебютировать в чемпионате Испании.
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