Эдегор может продолжить карьеру в Бундеслиге

Источник: Reuters

Как утверждает источник, норвежцем заинтересовалось руководство «Байера». Клуб из Леверкузена уже сделал предложение «королевскому клубу».

20-летний полузащитник провел завершившийся сезон в аренде. Он выступал за голландский «Витесс», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким.

В 35 матчах чемпионата страны он смог стать автором девяти голов. Он также сыграл в двух матчах кубка Голландии, отметившись двумя забитыми мячами.

В состав сливочных Эдегор пришел в возрасте 16 лет. Он дебютировал за главную команду в последнем матче сезона-2014/15. Тогда игрок заменил португальца Криштиану Роналду.