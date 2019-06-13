Воспитанник «Кайрата» после ухода из «Иртыша» нашел новый клуб

Перед началом нынешнего сезона 25-летний игрок контракт с «Иртышом». В составе павлодарского клуба он сыграл три матча, а еще по разу сыграл в Кубке и за молодежную команду во второй лиге. 11 июня «Иртыш» объявил об уходе футболиста.

До «Иртыша» Балтабаев выступал за родной «Кайрат», «Алтай» и «Махтаарал». За молодежную сборную Казахстана провел три официальных матча и шесть товарищеских. Всего в казахстанской премьер-лиге сыграл десять матчей.

«Алтай» после девяти туров с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая на пять баллов ближайшего преследователя — «Каспий».