Воспитанник «Кайрата» после ухода из «Иртыша» нашел новый клуб
Полузащитник Ойбек Балтабаев вернулся в «Алтай», выступающий в первой лиге Казахстана, сообщает KazFootball.kz.
Полузащитник Ойбек Балтабаев вернулся в «Алтай», выступающий в первой лиге Казахстана, сообщает KazFootball.kz.
Перед началом нынешнего сезона 25-летний игрок контракт с «Иртышом». В составе павлодарского клуба он сыграл три матча, а еще по разу сыграл в Кубке и за молодежную команду во второй лиге. 11 июня «Иртыш» объявил об уходе футболиста.
До «Иртыша» Балтабаев выступал за родной «Кайрат», «Алтай» и «Махтаарал». За молодежную сборную Казахстана провел три официальных матча и шесть товарищеских. Всего в казахстанской
«Алтай» после девяти туров с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая на пять баллов ближайшего преследователя — «Каспий».
После 14 игр «Иртыш» с 12 очками занимает девятое место в КПЛ. Ранее павлодарцев покинули полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев и защитник Станислав Лунин.