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12:06 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Кайрата» после ухода из «Иртыша» нашел новый клуб

Полузащитник Ойбек Балтабаев вернулся в «Алтай», выступающий в первой лиге Казахстана, сообщает KazFootball.kz.

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Перед началом нынешнего сезона 25-летний игрок контракт с «Иртышом». В составе павлодарского клуба он сыграл три матча, а еще по разу сыграл в Кубке и за молодежную команду во второй лиге. 11 июня «Иртыш» объявил об уходе футболиста.

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До «Иртыша» Балтабаев выступал за родной «Кайрат», «Алтай» и «Махтаарал». За молодежную сборную Казахстана провел три официальных матча и шесть товарищеских. Всего в казахстанской премьер-лиге сыграл десять матчей.

«Алтай» после девяти туров с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая на пять баллов ближайшего преследователя — «Каспий».

После 14 игр «Иртыш» с 12 очками занимает девятое место в КПЛ. Ранее павлодарцев покинули полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев и защитник Станислав Лунин.

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